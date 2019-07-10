10.07.2019 01:59
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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

- Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Dans gösterilerinden görüntüler Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Yarışma kapsamında yurt dışından gelen katılımcılar ülkelerine ait dansları sergiledi BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve...

- Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
Dans gösterilerinden görüntüler Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
Yarışma kapsamında yurt dışından gelen katılımcılar ülkelerine ait dansları sergiledi
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması devam ediyor.
Etkinlik kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen gösteride 7 ülkeden gelen halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.
Renkli kıyafetleri ve yöresel figürleriyle ilk sahneyi alan Moldova Dans Gösteri Grubu beğeniyle karşılandı. Sahneye daha sonra çıkan Cezayir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Filipinler, Gürcistan, Macaristan, Şili ekipleri, sanatseverlerden tam not aldı.
Yarışma kapsamında 24 ülkeden gelen dans ekipleri, Bursa ve ilçelerinde çeşitli günlerde sahneye çıkacak.
Etkinlik, 12 Temmuz'da sona erecek. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat

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