10.07.2019 03:32
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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda yurt dışından katılımcılar dans gösterileri sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda yurt dışından katılımcılar dans gösterileri sundu.
Yarışma kapsamında Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 7 ülkeden gelen halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.

Renkli yöresel kıyafetleriyle ilk sahneyi alan Moldova Dans Gösteri Grubu beğeniyle izlendi. Cezayir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filipinler, Gürcistan, Macaristan, Şili ekipleri de izleyicilerden tam not aldı.

Yarışma kapsamında 24 ülkeden gelen dans ekipleri, Bursa ve ilçelerinde sahneye çıkacak.

Etkinlik, 12 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat

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