Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-28 Eylül'de düzenlenecek "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilen belgesel film yarışması sonuçlandı.

Jüri üyeliğini Nebil Özgentürk, Rıza Sönmez, Burçak Evren, Ömer Şahin, Musa Ak ve Zülfiye Eraslan Özcan'ın yaptığı yarışmaya bin 527 film katıldı.

Amatör ve profesyonel alanlarda elde ettikleri dereceler düzenlenecek törenle açıklanacak film ve yönetmenleri şu şekilde:

Aleksandra Rechkalova - "Meerim", Aufa Bılhaq ve Esra Juliana - "Baduy", Ebru Çakırkaya - "Son Kabileler", Fatih Ertekin - "Yaylacı", Hasan Basri Özdemir - "Mavi Otel/ Blue Hotel", Mahdi Zamanpore - "Asak/Taş İşçisi", Nuray Kayacan - "Ardında Kalanlar - The Left Behind", Sarah Thomas - "The Unsung", Sebastien Bauder - "The em Space", Tevfik Şenol - "Değişen Şehirler/Soul of the Cities", Tolunay Tekmek - "Pembe Kimlik/ Pink ID", Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan Yıldız - "Uçan Adam/Man in the Air" ve Volkan Serdar - "Mahlota".

Kaynak: AA