Uluslararası Alüminyum Birlikleri Sübvansiyonlara Karşı Önlem İstedi

Uluslararası alüminyum birlikleri üyeleri ABD
Alüminyum Birliği, Avrupa
Alüminyum Birliği, Kanada
, Meksika
, Brezilya
ve Japonya
Alüminyum birlikleri, yaptıkları ortak açıklamada, 70 milyar dolara ulaşan sübvansiyonlara karşı önlem istedi.
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD
), raporuna göre 70 milyarlık küresel sübvansiyonların yüzde 90'ını 63 milyar dolar ile Çin
devleti kendi alüminyum üreticilerine doğrudan ve dolaylı desteklerden oluşan sübvansiyonlar uyguluyor.
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), 2019 yılının Ocak ayında dönüm noktası olarak adlandırılabilecek 'Uluslararası Pazarlardaki Çarpıklıkların Ölçümü: Alüminyum Değer Zinciri' başlıklı bir rapor yayınladı.
Raporda, piyasa dışı güçlerin alüminyum üretim kapasitelerindeki artışlara nasıl neden olduklarını, değer zincirindeki olumsuz etkileriyle birlikte vurgulanırken, ekonomik önem ve coğrafi dağılımları nedeni ile seçilen 17 uluslararası şirketin aldığı devlet desteğinin büyüklüğünü temkinli bir yaklaşımla tahmin ediliyor. Söz
konusu şirketlerin 2013-2017 döneminde doğrudan ve dolaylı olarak 70 milyar dolara varan devlet desteklerinden yararlandığını gösteren raporun bir diğer dikkat çekici noktası ise bu sübvansiyonların yüzde 85'inin sadece beş firmaya gitmiş olması oldu.
Raporda, sübvansiyonların yol açtığı sorunların giderilmesi için DTÖ'nün ticaret kurallarının yapısında iyileştirmeler önerildi. Bunun yanı sıra tüm değer zinciri boyunca devlet desteğinin etkisini değerlendirme ve bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) hem destek veren hem de destek alan olmaları nedeniyle devlet aktörlerinin etkilerini daha iyi hesaba katma ihtiyacına da işaret edildi.
Birliklerden gelen açıklama şöyle:
"Birkaç yıldır bu durumla ilgili ciddi endişelerini dile getiren birlik liderleri olarak, OECD tarafından üstlenilen ve alüminyum üreticileri açısından uzun vadeli sorunlar yaratan yıkımın temel nedenlerine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar ortaya koyan bu çalışmayı takdir ediyoruz; bu tür çalışmalar bahsi geçen çarpıklıkların ele alınması için ikna edici bir destek anlamına geliyor.
"Sektörümüzün maruz kaldığı zararın kapsamını ve süresini göz önüne alarak, hem çarpıklık yaratan devlet destekleri hem de kapasite fazlalığına karşı üst akım ve alt akım alüminyum sektörlerine ilişkin hızlı, hedefe odaklanmış ve kararlı eylemlerin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Tüm üyelerimiz adına, sahip olduğumuz bilgi, deneyim ve sorumlulukla, alüminyum değer zincirindeki üreticilerin hakkaniyetli ve şeffaf koşullar altında rekabet edebilmesi için daha iyi dış ticaret kurallarını ortaya çıkarma ve normal pazar işleyişini yeniden tesis etmeye yönelik olarak hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara destek vermeye hazırız." - İstanbul
Meksika, Kanada, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: DHA