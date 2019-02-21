Uluslararası Anadil Günü Ankara'da Kutlandı

Uluslararası Anadil Günü başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Bangladeş
'in Ankara
Büyükelçisi Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Nuruzzaman Ahmed, Bangladeş Ulusal Güvenlik Danışmanı General Tarık Ahmed Sıddıki, AK Parti
Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk
ve Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er'in yanı sıra diplomat ve misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Davete katılan konuklar, Bangladeş şehitlerinin anısına yakalarına siyah kurdele taktı. Program, Bangladeş'te dün meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajları ve saygı duruşuyla başladı.
Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Ahmed, burada yaptığı konuşmada, Bangladeşli öğrencilerin 1952'de ana dilleri için verdikleri mücadeleye ve bağımsızlığa giden sürece değindi.
Ahmed, 1952 Şehitler Günü'nün 1999'da tüm dünyada sınıf, ırk, din, dil ve kültür ayrımı yapılmadan kutlanan 'Uluslararası Anadil Günü' ilan edilmesinden onur duyduklarını belirterek, "Bugün kapsayıcı olma, dostluk, birlik, arkadaşlık, barış ve mutluluk günüdür." diye konuştu.
"Çocuklarınıza anadilinizi öğretin"
Bangladeş Ulusal Güvenlik Danışmanı General Sıddıki de Bangladeşli öğrencilerin 1952'de ana dilleri için verdikleri mücadele sonucunda 21 Şubat'ın uluslararası alanda herkes için önemli hale geldiğini söyledi.
"Çocuklarınıza ana dilinizi öğretin" ifadesini kullanan Sıddıki, ana dilleri korumanın ve yaşatmanın önemini vurguladı.
Büyükelçi Sıddıki de Bangladeş'in bağımsızlık sürecini "keder, ilham ve ihtişam" olarak tanımladı.
Ülkesinin 1971'de bağımsız olmasıyla ihtişam sürecinin başladığını belirten Sıddıki, "21 Şubat artık üzülme günü değil, ilham ve aynı zamanda şölen günü." ifadesini kullandı.
Sıddıki, dünya çapında kutlanan 21 Şubat Anadil Günü'nün kültürel ve dilsel çeşitliliğin yanı sıra dostluk ve arkadaşlığın pekiştirildiği bir gün olduğun sözlerine ekledi.
"Türkiye
ile Bangladeş iki dost ve kardeş ülkedir"
YÖK Başkanvekili Er, Bangladeş'in Türkiye için herhangi bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Türkiye ile Bangladeş halkları her zaman kardeş, birbirlerinin hep iyiliğini isteyen iki dost ve kardeş ülkedir." dedi.
Bangladeş ile yüksek öğretim alanındaki iş birliğini geliştirmek için çabaladıklarını belirten Er, Türkiye'de eğitim gören 600 öğrenci olduğuna işaret etti.
Resepsiyonda, Bangladeşli öğrencilerin yanı sıra İspanya
, İsviçre
, Afganistan
, Çin
, Tayland
ile Ukraynalılar kendi dillerinde şiirler okudu ve şarkılar söyledi.
Uluslararası Anadil Günü
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 21 Şubat 1952'de, Bangla dilinin Pakistan
'ın resmi dillerinden biri olarak tanınması için gösteri yapan öğrencilere polis tarafından ateş açılmış ve çok sayıda öğrenci hayatını yitirmişti. O tarihten itibaren 21 Şubat dünyadaki bütün Bengalliler için simgesel bir gün haline geldi.
Kasım 1999'da UNESCO'nun Paris
'teki merkezinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Uluslararası Anadil Günü, 188 ülkede 21 Şubat tarihinde kutlanıyor.
Bangladeş, Ankara, Güncel
Kaynak: AA