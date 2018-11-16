Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Tamamlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile yapımı sürdürülen okul, eğitim alanında Gaziantep'e yeni bir hizmet olarak kazandırılacak.

Proje hakkında Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve yetkililerden bilgi alan Vali Gül; 1920 öğrenci kapasitesine sahip çok amaçlı bu eğitim ve ilim yuvasında, sadece Türkiye ve Gaziantep'ten değil dünyanın birçok ülkesinden seçkin öğrencilerin eğitim alacağını dile getirdi. Gül, büyük bir medeniyet projesi olması nedeniyle Gaziantep'le birlikte ülkemiz adına da önemli bir eğitim yatırımı olduğunu vurguladı.

Vali Gül; "Buradan eğitim alacak Müslüman gençlerimizin dünyanın her yerinde gönüllü elçilerimiz olarak ülkemizi temsil edecekler. İslam ve milletimiz adına eğitim alacak öğrencilerden eğitim verecek öğretmenlere kadar her yönüyle özel olan bu anlamlı yatırıma emek ve destek veren hayırseverlerimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Devlet-vatandaş işbirliği ile 44 milyon lirası hayırseverler tarafından karşılanan, 2020'de inşaatı tamamlanarak eğitim faaliyetine başlanması hedeflenen okulda, eğitim tesislerinin yanı sıra, pansiyon, spor salonu, kütüphane, kreş, konferans salonu, cami ve sosyal alanlar yer alacak. 160 bin metrekare kapalı alana sahip olacak okul inşaatının 97 milyon liraya malolması bekleniyor.