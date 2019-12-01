Haberler » Ekonomi » Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi - Ekonomi

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi

Ankara Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın son gününde 40'ı aşkın başlıkta alanında yetkin isimler ve öğretim üyeleri tarafından eğitimler verildi.

01.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:52Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi
Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın son gününde 40'ı aşkın başlıkta alanında yetkin isimler ve öğretim üyeleri tarafından eğitimler verildi.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Congresium Ankara'da "Düğüm Çözülüyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın son gününde, etkinlik alanını Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda Başkanı Gürsel Baran ile ziyaret etti.
Gençlerin ilgi gösterdiği akıllı teknolojiler içeren bölümleri inceleyen Hisarcıklıoğlu, drone eğitimi alan bir katılımcıya sertifikasını takdim etti.
Etkinliğin son günü, 11 salonda 40'ı aşkın başlıkla alanında yetkin isimler ve öğretim üyeleri tarafından eğitimler verildi.

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:06 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, ESO'da sanayicilerle bir araya geldi
13:52 GTO Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
13:54 Kividen Ordu ekonomisine 30 milyon liralık katkı
13:52 Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi
13:46 Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor
1.12.2019 14:29:37