Antalya
'da 14-18 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Antalya Açık Kupası'na Tatvan
ilçesinden katılan 6 sporcunun derece elde ettiği bildirildi.
Tatvan Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 ülkeden bin 43 sporcunun katıldığı kupaya, ilçeden katılan 6 sporcudan biri birincilik, biri ikincilik, biri de üçüncülük elde etti.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kaymakam Mehmet Ali Özkan
, başarının ilçede bir gelenek haline geldiğini söyledi.
Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ve bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Özkan, şunları kaydetti:
"Elde etmiş oldukları başarılardan dolayı sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Katıldıkları gerek ulusal ve gerekse uluslararası her turnuvada göğsümüzü kabartıyorlar. İlimizin, ilçemizin ve hatta ülkemizin adının tüm dünyaya duyuruyorlar. Sporcularımızın bu başarıları inşallah artarak devam edecek. Bu başarılar arttıkça spora olan teşvik de buna bağlı olarak artacak ve ilçemiz her alanda olduğu gibi sporun her alanında da adını duyurmaya devam edecek."
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise elde edilen başarının önemine vurgu yaparak, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenör Ömer Uğur'u tebrik etti.
Sporcuların başarıları ile gururlandıklarını aktaran Elkatmış, "İnşallah yeni başarılar için de spor ve sporcuya olan desteğimiz her geçen gün artarak devam edecek. Bu sayede de Bitlisimiz de artık sporun tüm dallarında başarı bir gelenek haline gelecektir. Başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
Takım Antrenörü Ömer Uğur da kupaya biri bayan 6 sporcuyla katıldıklarını belirterek, "Müsabakalarda büyükler kategorisinde Hasan Eripek Avrupa
şampiyonu, Mehmet Yalçın
Avrupa 2'ncisi, gençler kategorisinde ise Gamze Korkmaz Avrupa 3'üncüsü oldu. Çok şükür katılım sağladığımız bir turnuvadan daha güzel başarılarla döndük. İnşallah daha çok başarı için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Mehmet Ali Özkan
, Spor İl Müdürümüz Bilal Elkatmış, BİPEM Müdürümüz Necati Kaya
ve destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Mehmet Ali Özkan,Tatvan,Antalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:56