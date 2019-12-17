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Uluslararası Astronomi Birliği, 112 yıldız ve gezegene verilen isimleri açıkladı

Uluslararası Astronomi Birliği, (IAU) kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan ötegezegen isimlendirme kampanyasında, 112 yıldız ve gezegene verilen isimleri açıkladı.

17.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:54Uluslararası Astronomi Birliği, 112 yıldız ve gezegene verilen isimleri açıkladı
Uluslararası Astronomi Birliği, (IAU) kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan ötegezegen isimlendirme kampanyasında, 112 yıldız ve gezegene verilen isimleri açıkladı.
Gözlemevi'nde IAU yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, "NameExoWorlds" kampanyasının sonuçları duyuruldu.
IAU Başkanı Debra Elmegreen, yaptığı açıklamada, "Kurumumuz, bu kampanyaya gösterilen büyük uluslararası ilgiden memnuniyet duymaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki insanların planet sistemimize isim vermesi onların kültürel mirası açısından anlamlıdır." ifadelerini kullandı.
Kampanyaya ilişkin IAU tarafından yayımlanan basın bildirisinde ise 112 ülkede ulusal kampanyalar düzenlendiği ve toplamda küresel bazda 780 bin kişinin kampanyaya katıldığı belirtildi.
Bildiride, yıldız ve gezegenlerine isim verilmesi kampanyasının tarihte ikinci kez düzenlendiği anımsatılarak, 112 ülkeden 360 bin isim önerisinin geldiği kaydedildi.
Açıklamada, her ülkeye ayrılan yıldız ve yörüngesindeki gezegenin o ülkeden görülebildiği ve küçük teleskoplarla gözlenebileceği bilgisi verildi.
Öte yandan, Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini duyurmuştu.

Paris, Güncel

Kaynak: AA

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