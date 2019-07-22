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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano öldü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano yaşamını yitirdi.

22.07.2019 11:20 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano öldü
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano yaşamını yitirdi.
UAEA'nın sekreteryasından yapılan açıklamada, Başkan Amano'nun yaşamını yitirdiği bilgisinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Başkanın vefatından önce görevi bırakmayı düşündüğü kaydedilen açıklamada, bu nedenle yönetim kuruluna sunulmak üzere kaleme aldığı mektuptan bir alıntıya da yer verildi.
Amano, mektubunda, ajansın, üye ülkelerin desteği ve kurum çalışanlarının büyük özverisiyle atom enerjisinin barışçıl yollarla kullanılması hedefi için önemli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak "Çalışmalarımızdan gurur duyuyorum, ajansa üye ülkelere ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Japon diplomat Amano, 2009'dan bu yana UAEA'nın başkanlığını yürütüyordu.
Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Yukiya Amano, Güncel

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