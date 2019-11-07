Haberler » Güncel » Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici Başkanı Cornel Feruta, yönetim kuruluna yaptığı açıklamada, İran'ın bir ajans müfettişinin ülkeden ayrılmasına engel olduğunu söyledi.

07.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:30 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından İran açıklaması
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici Başkanı Cornel Feruta, yönetim kuruluna yaptığı açıklamada, İran'ın bir ajans müfettişinin ülkeden ayrılmasına engel olduğunu söyledi.
UAEA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu'nda geçici başkanın geçen hafta yaşanan müfettiş olayına ilişkin bilgi verdiği, İran'ın ajans tarafından görevlendirilen bir müfettişin ülkeden ayrılmasına engel olduğu belirtildi.
Açıklamada, Feruta'nın "Özellikle UAEA tarafından ülkeden ayrılması istenen bir müfettişin ülkeyi terk etmesinin engellenmesi, kabul edilemez ve yaşanmaması gerekirdi." ifadesine yer verildi.
Ajansın bu tür konularda detaylı bilgi paylaşımında bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Elimizdeki bilgilerden hareketle Ajans, İran'da nükleer faaliyetlerin güvence denetimine ilişkin resmi olarak çalışmalarda bulunan bir müfettişin karıştığı olaya ilişkin İran'ın yaptığı betimlemeyle hemfikir değildir." değerlendirmesine yer verildi.
Açıklamada, konunun aydınlatılması için İran ile görüşmelerin sürdürüleceği kaydedildi.
UAEA müfettişinin nükleer tesise alınmaması
İran'ın BM Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, bugün yaptığı açıklamada, geçen hafta İran'ın İsfahan kentindeki Natanz nükleer tesisini kontrole gelen UAEA müfettişlerinden birinin tesise girerken yapılan kontrollerde üzerinde şüpheli bir maddenin tespit edildiği, söz konusu müfettişin tutuklanmadığını, ülkeden gönderildiğini söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumundan yapılan açıklamada ise "Natanz tesisini kontrole giden UAEA gözlemcilerinden birinin üzerinde şüpheli bir madde tespit edildi. Söz konusu durum UAEA'ya bildirildi." ifadesine yer verilmişti.

Ankara Ticaret Odası, Ajans, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
02:55   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:14:28