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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi Japonya'ya gidecek

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni Başkanı Rafael Grossi'nin Kuzey Kore ve İran eksenli nükleer gelişmeleri görüşmek üzere Japonya'yı ziyaret edeceği açıklandı.

09.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:24Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi Japonya'ya gidecek
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni Başkanı Rafael Grossi'nin Kuzey Kore ve eksenli nükleer gelişmeleri görüşmek üzere 'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) yeni Başkanı Rafael Grossi'nin Japonya'yı ziyaret edeceği açıklandı. 24 Şubat'ta başlayacak olan Japonya seyahati kapsamında Grossi'nin üst düzey Japon yetkililerle Kuzey Kore ve İran eksenli nükleer gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması beklenirken, Grossi'nin nükleer felakete sahne olan Fukushima Nükleer Santrali'ni ziyaret etmesi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Grossi'nin nükleer santral ziyaretinin gerçekleşmesi halinde, santralden tahliyesi gündemde olan radyoaktif suyun ne yapılacağını Japon muhataplarına soracağı tahmin edilirken, gerçekleşecek Japonya ziyaretinin, IAEA eski Başkanı Yukiya Amano'nun geçen sene hayatını kaybetmesinin ardından göreve gelen Grossi'nin ülkeye yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşıdığı ifade ediliyor. - TOKYO

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Kuzey Kore, Japonya, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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