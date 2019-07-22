Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano öldü

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Başkan Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Amano'nun ölüm nedeni ile ilgili bilgi verilmedi. 2009'dan bu yana IAEA'da başkanlık görevinde bulunan Amano'nun rahatsızlanması nedeniyle görev süresini erken bırakarak Mart 2020'de istifa etmesi bekleniyordu. Japon diplomat Yukiya Amano, görevi Muhammed el-Baradey'den devralmıştı. Amano'nun 3'üncü görev süresi 2021 yılında sona erecekti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun başkanlık görevine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA