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Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonundan Kovid-19'a karşı "ateşkes ve acil önlemler"...

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'ye de sıçradığını belirterek, ülkede daha büyük bir trajedinin yaşanmaması için "ateşkes ve acil önlemler" alınması çağrısında bulundu.

28.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:52
Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonundan Kovid-19'a karşı
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'ye de sıçradığını belirterek, ülkede daha büyük bir trajedinin yaşanmaması için "ateşkes ve acil önlemler" alınması çağrısında bulundu.
Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de ilk Kovid-19 vakalarının tespit edildiği ifade edilerek, "Taraflar savaşmayı bırakmalı ve daha fazla felaketten kaçınmak için acil önlemlerin alınmasına izin vermelidir." denildi.
Açıklamada, 9 yılı aşkın süren iç savaşta Suriye sağlık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığına işaret edildi.
Dünya Sağlık Örgütüne göre ülkedeki hastanelerin sadece yüzde 64'ünün, temel sağlık kuruluşlarının yüzde 52'sinin işlev görebildiği ve sağlık çalışanlarının da yüzde 70'inin ülkeyi terketmek zorunda kaldığının vurgulandığı açıklamada, "Bu yaşananların büyük kısmı, hükümet yanlısı güçlerin (Beşşar Esed rejimi) tıbbi tesisleri sistematik olarak hedef almasının bir sonucudur." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, rejim güçlerinin doktorları, hemşireleri, sağlık gönüllülerini hedef aldığı, saldırdığı, tutukladığı veya ortadan kaybettiği vurgulandı.
Komisyon, Kovid-19 pandemisinin Suriye'de de göründüğünü, ülkede daha büyük bir trajedinin yaşanmaması için ateşkese varılmasını, acil önlemler alınmasını ve ayrıca sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi.
"Suriye'de 6,5 milyon sivil savunmasız"
Açıklamada ayrıca, ülke içinde yerinden edilmiş 6,5 milyon sivilin Kovid-19'a karşı savunmasız durumda olduğu, bunlara İdlib'den kaçarak Türkiye sınırında çok zorlu şartlar altında derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi veren 1 milyondan fazla kişinin de dahil olduğunun altı çizildi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda da 70 bin sivilin durumuna dikkatin çekildiği açıklamada, ayrıca aşırı kalabalık hapishanelerde yaşanabilecek sağlık felaketine işaret edildi.
"Kovid-19 ölümcül bir tehdit"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ise "Suriyeli siviller şimdi de Kovid-19 salgını dolayısıyla ölümcül bir tehditle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.
Pinheiro, pandeminin ayrım gözetmeksizin herkesi vurabileceği uyarısını yaptı, bunun sonuçlarının ise "acil önleyici tedbirlerin" olmadığı Suriye'de "yıkıcı" olacağının altını çizdi.
Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 2 Mart'ta yayımladığı Suriye raporunda, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak, Rusya Hava Kuvvetlerinin ise İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğini bildirmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Güncel

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