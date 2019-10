Uluslararası Balkan Üniversitesinde yeni akademik yıl heyecanı

Kuzey Makedonya 'nın başkenti Üsküp 'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni ve birinci sınıflar buluşması düzenlendi.Törene, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Slovenya'nın Üsküp Büyükelçisi Milan Jazbec, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Ademoski, IBU Rektörü Mehmet Dursun Erdem, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, yaptığı konuşmada, resmi bir toplantıya katılmak üzere bakanlıktan yetkililerle dün Üsküp'e geldiklerini söyledi.Ülkedeki Türk kurumlarını ziyaret edeceklerini belirten Yılmaz, "Bu kurumlar bizim için çok önemli çünkü bu kurumlar, birçok tarihi ve kültürel bağlılığımız olan insanlara hizmet ediyor. Bizlerin Balkan ülkeleriyle, özellikle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile çok yakın ilişkilerimiz var. Buraya yatırım yapan birçok Türk firması, kurum ve kuruluş var, bu ülkeye destek vermek için buradalar." ifadelerini kullandı.Yılmaz, Türkiye olarak Kuzey Makedonya'yı özellikle Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği sürecinde desteklediklerini vurguladı."Erdoğan ve Zaev'e katkıları dolayısıyla teşekkür ederiz"IBU Yönetim Kurulu Başkanı Ademoski, 500 yeni öğrencinin akademik kariyerini İBU'da devam ettirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek amaçlarının öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırmak ve mezuniyetlerinden sonra istihdam sağlamak olduğunu söyledi.Uluslararası Balkan Üniversitesinin önemli bir gelişme kaydettiğini fakat burada durmayacağını söyleyen Ademoski, tıp bilimleri bölümlerinin açılmasından sonra öğrenci yurdu, sportif ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir salon inşa edeceklerini belirtti.Ademoski, Türkiye ve Kuzey Makedonya hükümetlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'e üniversiteye verdikleri desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.2 bin 500'ün üzerinde öğrenciİBU Rektörü Mehmet Dursun Erdem, 2006'da 19 öğrenciyle yola başladıkları üniversitede, bugün 2 bin 500'ün üzerinde öğrenci bulunduğunu belirterek eğitim kurumlarının, milyonları yönetecek veya şekillendirecek etki değerlerini artırılabileceğini söyledi.İBU'nun 2006'dan bu yana başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Erdem, öğrenci sayısının arttığını, Kuzey Makedonya'da en kaliteli eğitim veren üniversite olduklarını, değişim programlarında Kuzey Makedonya'nın en fazla ve nitelikli değişim yapan kurumu olduklarını ifade etti.Üniversiteyi akademik alanda ileriye taşıdıklarını belirten Erdem, "Şu an 9 uluslararası endeksli akademik dergimizle yayın faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine yeni kurduğumuz İBU yayınlarıyla akademik yayınlar yaparak Kuzey Makedonya'nın ve belki de bölgenin en fazla yayın yapan, akademik dünyaya ve bilim dünyasına katkı sunan üniversite olma iddiasındayız." diye konuştu.Erdem, Türkiye'den ve dünyadan birçok üniversiteyle ortak protokoller imzaladıklarını ifade ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un girişimleri ve rehberliğiyle Houston Üniversitesi ile ortak diploma, öğrenci ve öğretim üyesi değişikliği iş birliği çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdükleri bilgisini paylaştı.Uluslararası Balkan Üniversitesinin Üsküp'te, Kuzey Makedonya'da ve Balkanlar'da bir merkez haline geldiğine işaret eden Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006'da bu meşaleyi yaktığını ve her zaman yanlarında bulunduğunu dile getirdi.Törende öğrenciler için "Hello" isimli IBU Online sistemi tanıtıldı.IBU, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimiyle 2006'da kurulmuştu.