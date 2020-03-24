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Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali iptal edildi

Bandırma Belediyesince, bu yıl 1-10 Haziran'da 31'incisi yapılması planlanan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında iptal edildi.

24.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:12
Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali iptal edildi
Bandırma Belediyesince, bu yıl 1-10 Haziran'da 31'incisi yapılması planlanan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında iptal edildi.
Belediye Başkanı Tolga Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Hepimizin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık krizi, ülkemizin ekonomisini de derinden etkiliyor. Dolayısıyla her yıl festivalimize katkı sunan, sponsorluk yapan Bandırmalı sanayici ve iş insanlarının da yaşadıkları ekonomik sıkıntılarının farkındayız. Kentimizde ve çevre ilçelerde ilgi, heyecan ve beğeniyle izlenen festivalimizin bu süreçte iptali hem sağlık hem de ekonomik açıdan doğru olacağına inanıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Tolga Tosun, Bandırma, Kültür Sanat

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