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Uluslararası Basın Enstitüsü: Türkiye'de reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz

Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri tarafından hazırlanan raporun başındaki isim Scott Griffen euronews Türkçe'ye konuştu ve Türkiye'de gerçekleştitrilen son yargı reform paketini kast ederek "Reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz. Vitrin süsünden öte olmadığının farkındayız" dedi.

20.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:04Uluslararası Basın Enstitüsü: Türkiye'de reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz
Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri tarafından hazırlanan " 'nin Gazetecileri Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargıyla Susturulması" başlıklı raporun başındaki isim Scott Griffen euronews Türkçe'ye konuştu ve Türkiye'de gerçekleştirilen son yargı reform paketini kast ederek "Reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz. Bunların vitrin süsünden öte olmadığının farkındayız" dedi.

Avusturya merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Başkan Yardımcısı olan Scott Griffen diğer derneklerin yetkilileri ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde gerçeklerin net şekilde görüldüğünü ve reform adı altında atılan adımların altının dolu olmadığını ileri sürdü. Griffen şöyle konuştu Açıklaması
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Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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