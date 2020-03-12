Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA): "Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve...
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA): "Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu"
12.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:36
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA): "Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Spor
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Spor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi