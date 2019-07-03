03.07.2019 01:34
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Uluslararası Bursa Festivali

Uluslararası Bursa Festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde İskender Paydaş, Suat Suna, Özgün ve Gülçin Ergül aynı sahneyi paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde İskender Paydaş, Suat Suna, Özgün ve Gülçin Ergül aynı sahneyi paylaştı.

Reşat Oyal Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konsere girmek isteyen müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

"Zamansız Şarkılar Senfonik" adı verilen konserde, alışılagelmiş klasik müzikten farklı olarak, "senfonik rock" tarzında seslendirilen şarkılar, müzikseverlerden beğeni topladı.
İskender Paydaş öncülüğünde sahne alan Suat Suna, Özgün ve Gülçin Ergül gibi sanatçıların söylediği şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA
İskender Paydaş, Gülçin Ergül, Suat Suna, Bursa, Kültür Sanat

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