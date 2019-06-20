20.06.2019 14:08
Haberler»“kultur-sanat“»Haber

Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı

Uluslararası Bursa Festivali

BURSA Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu.

BURSA Büyükşehir Belediyesi adınaBursaKültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğuCesaria EvoraTribute Orkestrası oldu. 8 yıl önce hayatını kaybeden Ceseria Evora adına kurulan orkestranın seslendirdiği eserler, Bursalı müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesiadına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor.Demir Demirkan, Cecilia Krull,KubatileİstanbulDevlet Opera ve Balesi'nin ardından Cesaria Evora Tribute Orkestrası sahne aldı. Ceseria Evora'nın ölümünün ardından eserlerini yaşatmak adına kurulan Cesaria Evora Trıbute Orkestrası, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Grammy Ödüllü Ceseria Evora'nın şarkılarını seslendiren orkestra, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi,Cesaria Evora,Bursa,Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
14:08Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı
13:06Bu yıl "temsili Nasreddin Hoca" Şoray Uzun olacak
12:09Denizlili öğrenciler Şemdinli'yi sevdi - HAKKARİ
12:00Hacı adaylarına Kabe maketiyle uygulamalı eğitim
11:44Emekliliğini bisiklet tamir ederek geçiriyor
11:15Engelli radyocu umut dağıtıyor
11:14Gemi enkazlarını fotoğraf makinesiyle dinliyor