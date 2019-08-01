Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nde 7. gün

20. kez düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali, 7. gününde dans gösterileri ve sponsorlara ödül verilmesiyle devam etti. Festivalde Ferhat Göçer sahne alırken Macaristan ekibinin İzmir Marşı'nı söylemesi dikkat çekti.





20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin 7. Gününde Kültürpark, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da dans gösterisi ve plaket töreni yapıldı. Çocukların da sahnede yer aldığı dans gösterilerinin ardından, yabancı katılımcılar sahneye çıktı. Katılımcılar, ülkeleriyle ilgili tanıtım videolarının izlenmesinin ardından dans gösterisi yaptılar. Konuk ülkelerin 5'er dakikalık dans performansı renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu da katıldı.





MACARİSTAN EKİBİNDEN İZMİR MARŞI

Dans gösteri için sahneye çıkan Macaristan ekibinin İzmir Marşı'nı söylemesi dikkat çekerken seyirciler de Macaristan grubuna eşlik etti. Dans gösterilerinin ardından festival sponsorları için plaket töreni düzenlendi. Törende, desteği için Ekrem İmamoğlu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu'na plaket verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Güzel bir gecenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Pazartesi günü resmi festivaller birliğinin kurallarına göre resmi açılışta Ekrem İmamoğlu İstanbul başkanımız, 'Bu festival İstanbullunun festivali' diyerek mesajını vermişti. Sadece Kültürpark amfideki ve bizi izleyen sevgili sanatseverlere şunu söyleyebilirim; biz dünya festivali yapmaya çalışıyorduk yıllardan beri bıkmadan usanmadan hep birlikte ülkemize ve dünya kültür hayatına bir festival kazandırdık. 20 yılın emeği var burada. Kültüre sanata insana değer veren entelektüel bir adam geldi, adı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un tüm köprülerinin üzeri, reklam alanları Festival Büyükçekmece yazıyor. 20. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Büyükçekmece, 70 ülke Büyükçekmece'de diyor. Burada diyor. Seçim yeni bitmiş olmasına rağmen hem Genel Sekreter Yardımcısı arkadaşım Mehmet kardeşim, hem de İstanbul Büyükşehir Belediye'si her türlü desteği kısa bir zamanda vermeye başladılar. Bundan sonraki süreç içerisinde Türk ve dünya kültür alanında bambaşka bir uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali göreceğiz, hep beraber. Sayın İmamoğlu ve ekibine Mehmet Çakılcıoğlu arkadaşıma genel sekreter yardımcımca, çok teşekkür ediyorum" dedi.





FERHAT GÖÇER DE SAHNE ALDI

Akgün'ün konuşmasının ardından tüm sponsorların sahneye davet edildiği törende Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, sponsorlara plaket verdi. Törenin ardından Ferhat Göçer sahne aldı. Göçer sahneye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü davet etti. Akgün, Göçer'e Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü plaketi verdi. Akgün, keman virtüözü, söz yazarı Suat Sunay'a da teşekkür etti. Ferhat Göçer, BB Başkanı Hasan Akgün'ü sahnenin önüne alarak, seyircilerle fotoğraf çekindi. İlginin yoğun olduğu konserde, Göçer sevilen şarkılarını söyledi. Kemal Sunal Amfi Tiyatrodaki konserde Göçer'e seyirci de eşlik etti.

- Istanbul