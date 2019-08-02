ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ'NDE 8. GÜN

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Robert Sina BADENDİECK/

20. kez düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali, 8. gününde dans gösterileri ve Schalke 04'ün onursal kulüp başkanı Gerd Rehberg'in Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Akgün'e 'gümüş yıldız rozeti' takdim etmesi ile devam etti. Festivalde Fatma Turgut konser verdi.

20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin 8. gününde Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da dans gösterileri yapıldı. Slovakya, Panama, Peru, Rusya, Bulgaristan, Hindistan ve daha birçok ülkeden dans toplulukları sahneye çıktı. Katılımcılar, ülkeleriyle ilgili tanıtım videolarının izlenmesinin ardından kendi ülkelerine ait dans gösterilerini yaptılar. Konuk ülkelerin 5'er dakikalık dans performansı seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Festivale dünyaca ünlü futbol takımı Schalke 04'ün onursal kulüp başkanı Gerd Rehberg de katıldı.

GÜMÜŞ YILDIZ ROZETİ İLK DEFA BİR TÜRK'E VERİLDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, festivalin 8. gününde bir unvan daha aldı. Rehberg, Schalke 04'ün kongre delege üyeliğinin işareti olan gümüş yıldız rozetini Hasan Akgün'e takdim etti. Gümüş yıldız rozetin sahibi, daimi onursal genel kurul üyesi olacak. Rozet takdiminin ardından Rehberg, Akgün'e 10 numaralı Schalke 04 forması hediye etti.

"HASAN AKGÜN TÜRK-ALMAN DOSTLUĞU İLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTI"

Rehberg yaptığı konuşmada, "Sevgili dostlar, şu an burada bulunmamın sebebi sevgili Doktor Hasan Akgün'e bir onur işareti olarak ve size misafir olarak gelmem. Hasan Akgün, başkanlığı döneminde Türk-Alman dostluğuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve Schalke 04 takımı, dünyanın 4. Büyük takımı, Schalke 04 yönetim kurulu, son genel kurulunda sayın Doktor Hasan Akgün'e onur madalyasını vermek üzere karar verdi. Aslında bu rozeti kendisine Schalke'de verecektik ama seçim döneminde çok yoğun bir dönem geçirdi ve bugün yönetim kurulu adına bu onursal rozeti kendisine takdim ediyorum. Aynı zamanda başarılı bir seçim dönemi atlattığı ve tekrar başkan seçildiği için kendisini kutluyorum." dedi ve Akgün'e 10 numaralı Schalke 04 forması hediye etti.

"BUNUN TEMELİNDE YATAN MESELE DÜNYA İLE İLİŞKİMİZİ ZENGİNLEŞTİRMİŞ OLMAMIZDIR"

Akgün ise Rehberg ve futbol takımının yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Schalke 04 115 yıllık büyük bir camia. Muhteşem bir spor kulübü. Her sene birkaç maçını izliyoruz. Türkiye'den, daha doğrusu dünyadan sadece ben ve rahmetli Özhan Canaydın'ı üye yapmışlardı. Bize de 25. Yıl rozetini taktılar. Onur rozetini taktılar. Ayrıca ömür boyu onur konuğu ilan etmişler. Schalke 04 yönetimine ve sayın başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun temelinde yatan mesele kardeş şehir ilişkilerinin kültürel, sanatsal ve sportif alanda devam ettirilmesidir. Dünya çapında bir kültür ve sanat festivalinde sahip olmamız, dünya ile ilişkimizi zenginleştirmiş olmamız ve esasında Avrupa'dan kopmamış olmamızdır. Esas sebebi odur. Yoksa Avrupalılar bunları öyle kolay vermezler" diye belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Dans Gösterilerinden görüntü

-Seyircilerden görüntü

-Hasan Akgün'e rozet takılması

-Gerd Rehberg'in konuşması

-Hasan Akgün'e forma hediye edilirken

-Hasan Akgün'ün konuşması

-Fatma Turgut Konserinden görüntüler

