2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası için puan veren organizasyonlardan olan Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası sona erdi.
Spor
Kaynak: AA
Türkiye Badminton Federasyonunun, Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezinde ev sahipliği yaptığı turnuvada 37 ülkeden 231 sporcu 5 kategoride madalya mücadelesi verdi.
Turnuvada Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.
Organizasyonda madalya elde eden Türk sporcular şunlar:
Tek erkekler: Emre Lale (bronz)
Tek kadınlar: Neslihan Yiğit (altın), Aliye Demirbağ (gümüş), Özge Bayrak (bronz), Naime Yılmaz (bronz)
Çift erkekler: Serdar Koca-Serhat Salım (gümüş)
Çift kadınlar: Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci (altın) Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül (gümüş) Sude Naz Baysal-Başak Kılıç (bronz)
Karışık çiftler: Emre Sönmez-Zehra Erdem (bronz)