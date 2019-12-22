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Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası için puan veren organizasyonlardan olan Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası sona erdi.

22.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:28 Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası için puan veren organizasyonlardan olan Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonunun, Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezinde ev sahipliği yaptığı turnuvada 37 ülkeden 231 sporcu 5 kategoride madalya mücadelesi verdi.
Turnuvada Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.
Organizasyonda madalya elde eden Türk sporcular şunlar:
Tek erkekler: Emre Lale (bronz)
Tek kadınlar: Neslihan Yiğit (altın), Aliye Demirbağ (gümüş), Özge Bayrak (bronz), Naime Yılmaz (bronz)
Çift erkekler: Serdar Koca-Serhat Salım (gümüş)
Çift kadınlar: Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci (altın) Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül (gümüş) Sude Naz Baysal-Başak Kılıç (bronz)
Karışık çiftler: Emre Sönmez-Zehra Erdem (bronz)

Spor

Kaynak: AA

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