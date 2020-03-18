Uluslararası Çalışma Örgütü: 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
18.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:12
Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Uluslararası Çalışma Örgütü, Ekonomi