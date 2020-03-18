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Uluslararası Çalışma Örgütü: 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.

18.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:12
Uluslararası Çalışma Örgütü: 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Uluslararası Çalışma Örgütü, Ekonomi

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