Uluslararası Çalışma Örgütü: Covid-19 yüzünden dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
19.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:13
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler kuruluşu ILO'nun dünyada hızla yayılan Covid-19'a yönelik yayımladığı yeni raporda, pandemi haline gelen salgının küresel iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.
Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler kuruluşu ILO'nun dünyada hızla yayılan Covid-19'a yönelik yayımladığı yeni raporda, pandemi haline gelen salgının küresel iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Cenevre, Dünya