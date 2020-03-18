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Uluslararası Çalışma Örgütü: Kovid-19 yüzünden 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.

18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Uluslararası Çalışma Örgütü: Kovid-19 yüzünden 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler kuruluşu ILO'nun dünyada hızla yayılan Kovid-19'a yönelik yayımladığı yeni raporda, pandemi haline gelen salgının küresel iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.
Raporda, Kovid-19'un milyonlarca kişiyi işsizliğe, istihdam açığına ve çalışanları da yoksulluğa sürükleyebileceğine işaret edilerek salgına karşı kararlı, eşgüdümlü ve acil müdahale için önlemler alınması çağrısı yapıldı.
Raporda, "Kovid-19, dünya çapında yaklaşık 25 milyon kişinin işine mal olabilir. Bununla beraber 2008/2009 küresel mali krizinde olduğu gibi, (salgına karşı) uluslararası koordineli bir müdahale politikası görebilirsek, o zaman küresel işsizlik üzerindeki etki önemli ölçüde düşük olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Çalışanların iş yerlerinde korunması, ekonomi ve istihdamın teşvik edilmesi, iş olanakları ve gelirlerin desteklenmesi konularında acil, büyük ölçekli ve eşgüdümlü önlemler alınması gerektiği vurgulandı.
Raporda ayrıca hükümetler, istihdamı korumak için hızlı davranmaya davet edildi.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder, rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu artık sadece küresel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda çok büyük bir iş piyasası ve ekonomik krizdir." ifadesini kullandı.
Ryder, 2008'deki küresel finansal krize karşı dünyanın birlikte hareket ederek sonuca ulaştığının altını çizerek Kovid-19'un iş dünyasına verebileceği zararlara karşı aynı türden bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Cenevre, Güncel

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