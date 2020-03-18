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Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25...

Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.

18.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:10
Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25...
Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Uluslararası Çalışma Örgütü, Güncel

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