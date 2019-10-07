Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu, ilk genel kurulunu yaptı

Yapılan genel kurul sonrasında ilk başkan Taş Ali Koçer oldu.

Mesleki Örgütlenmenin Önemine Vurgu

Federasyon kurucularından Ankara Çevirmenlik Derneği Başkanı Taş Ali Koçer, genel kurul öncesinde yaptığı konuşmada mesleki örgütlenmenin önemine dikkat çekti. Koçer, "Günümüz dünyasında mesleki örgütlenmeler oldukça önemlidir. Hemen her meslekte olduğu gibi çeviri sektöründe de buna önem vermelidir. Hepinizin bildiği üzere mesleğin hem çevirmen hem de çeviri bürosu boyutunda sorunları mevcut. Bugün ilk yönetim kurulu toplantısını yaptığımız ve kuruluşunu resmi olarak ilan ettiğimiz Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu, bir yıllık uzun ve hummalı bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Uykusuz geçen geceler ve yoğun çalışma saatleri sonrasında federasyonumuzun tüzüğünü ortaya çıkarttık. Tüm kurucu dernekler ile ortak mutabakata vardığımız tüzüğümüzü İl Dernekler Masasına teslim ederek başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

"Genç Çevirmenlerin Yanında Olacağız"

ULÇEF'i kurarken yola çıkan 5 kurucu derneğin hedefler koyarak yola çıktığının altını çizen Taş Ali Koçer, sözlerine şöyle devam etti:

"ULÇEF, henüz kuruluş aşamasındayken kendisine hedefler koyan, belirlenen bu yol doğrultusunda gitmeyi kendisine amaç edinen bir yapıdır. Federasyonumuzun ilk öncelikli hedefi acil olarak çözüm bekleyen sektörel sorunlardır. Ancak odaklanacağımız başka noktaların da olması gerekmektedir. Çeviri sektörüne yeni adım atacak arkadaşlarımızın yanında olmak ve onlara yol göstermek bizim ana hedeflerimizden bir tanesidir. Bu bağlamda akademik eğitim veren kurumlar ile çeşitli işbirliklerine giderek sektörümüz ile bu alanda eğitim alan arkadaşlarımızı bir araya getirmeyi amaçlıyoruz"

Sektörün Genel Sorunları Tartışıldı

ULÇEF Genel Kurulunda çeviri sektörünün hem çevirmen hem de çeviri boyutunda gelen sorunları tartışıldı. Özellikle üniversitede çeviri ile ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilere dokunulması gerektiği ve bu alan ile alakalı üniversitelerle iş birliğine gidilmesi gündeme geldi. Daha sonra yapılan oylamada Ankara Çevirmenlik Derneği Başkanı Taş Ali Koçer, ULÇEF'in ilk yönetim kurulu başkanı seçildi. Koçer'in listesinde, Marmara Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği (MARÇEVDER) başkanı Cem Yıldırım, Uluslararası Dil ve Çeviri Hizmetleri Derneği (UDİÇED) Başkanı Gürkan Gülpınar, Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği (EGEÇEDER) Başkanı Osman Kürşat Serttürk ve Gaziantep Çevirmenlik Derneği Başkanı Tarık Ataç yer aldı.

Genel Kurul sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirildi.