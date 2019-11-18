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Uluslararası Ceza Mahkemesi İngiliz ordusuna "savaş suçu" soruşturması açabilir

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İngiliz ordusunun Irak ve Afganistan'da işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açabileceği ileri sürüldü.

18.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:00Uluslararası Ceza Mahkemesi İngiliz ordusuna
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İngiliz ordusunun Irak ve Afganistan'da işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açabileceği ileri sürüldü.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, UCM'nin İngiliz ordusunun Irak ve Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair haberlerde yer alan bulguları "çok ciddiye" aldığını kaydetti.
Habere göre UCM Savcılığı, olaylarla ilgili bulguların "bağımsız değerlendirileceğini" ve soruşturma kararının bunu takiben verileceğini bildirdi.
UCM İngiltere ile ilgili daha önce verdiği bir kararda, İngiliz askerlerinin Irak'ta savaş suçu işlediğini gösteren yeterli kanıt bulunduğu sonucuna varmıştı.
The Times ve BBC'nin ortak araştırması, İngiliz askerlerinin yeni suçlarına ilişkin kanıtları ortaya koymuştu.
Araştırmaya göre, İngiliz Savunma Bakanlığı ile bazı üst düzey komutanlar bu suçlarla ilgili yürütülen iç soruşturmaları sümen altı etmişti.
Örtbas edilen vakalar
The Times ile BBC'nin dün yayımladığı haberlere göre örtbas edilen vakalar arasında Afganistan'da 2012'de evlerinde çay içen 3 çocuk ile bir gencin bir İngiliz askeri tarafından öldürülmesi ve Irak'ın Basra kentinde 2003'te yaygın işkence yapılan bir kampta 2 tutuklunun ölümü de bulunuyor.
Iraklı bir polisin 2003'te bir İngiliz askeri tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturmada başka bir er adına tanık ifadesi uydurulması ve dosyanın kapatılması da örtbas edilen olaylar arasında yer aldı.
İngiliz savunma bakanlığı ise yazılı bir açıklama yaparak gazetenin iddialarını yalanlamıştı.
Bakanlığın soruşturmalara müdahale ettiği iddiasının reddedildiği açıklamada, "Soruşturmalarda savcıların kararları bakanlığımızdan bağımsız şekilde alınmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

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Kaynak: AA

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