Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kaddafi'nin oğlunun itirazını reddetti
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, UCM tarafından yargılanmasına gerek olmadığı yönündeki itirazını reddetti.
09.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:18
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi 'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, UCM tarafından yargılanmasına gerek olmadığı yönündeki itirazını reddetti.
UCM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, temyiz dairesinin oy birliğiyle verdiği kararda, Trablus Mahkemesi tarafından hakkında yürütülen davanın henüz kesinlik kazanmadığı gerekçesiyle Seyfülislam Kaddafi tarafından yapılan itirazı kabul etmedi.
Oğul Kaddafi, UCM'nin "yerel mahkemeleri tamamlayıcı" nitelikte yargı yetkisine sahip olduğu ve daha önce Libya'da yargılandığı için UCM'nin kendisini yargılamaması gerektiği yönünde itirazda bulunmuştu.
Seyfülislam Kaddafi, ülkede 2011'deki çatışmaların ardından, kendisini Trablus'taki merkezi hükümete teslim etmeyi reddeden bir milis grubu tarafından yakalanmıştı.
UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya Hükümeti'nden, UCM tarafından hakkında dava açılan ve yargılaması gıyabi olarak devam ettirilen Seyfülislam Kaddafi'yi bir an önce mahkemeye teslim etmesini istemişti.
UCM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, temyiz dairesinin oy birliğiyle verdiği kararda, Trablus Mahkemesi tarafından hakkında yürütülen davanın henüz kesinlik kazanmadığı gerekçesiyle Seyfülislam Kaddafi tarafından yapılan itirazı kabul etmedi.
Oğul Kaddafi, UCM'nin "yerel mahkemeleri tamamlayıcı" nitelikte yargı yetkisine sahip olduğu ve daha önce Libya'da yargılandığı için UCM'nin kendisini yargılamaması gerektiği yönünde itirazda bulunmuştu.
Seyfülislam Kaddafi, ülkede 2011'deki çatışmaların ardından, kendisini Trablus'taki merkezi hükümete teslim etmeyi reddeden bir milis grubu tarafından yakalanmıştı.
UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya Hükümeti'nden, UCM tarafından hakkında dava açılan ve yargılaması gıyabi olarak devam ettirilen Seyfülislam Kaddafi'yi bir an önce mahkemeye teslim etmesini istemişti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kaddafi'nin oğlunun itirazını reddetti
Etiketler : Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seyfülislam Kaddafi, Kaddafi, Güncel
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