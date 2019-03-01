Uluslararası CNR Kitap Fuarı 9 Mart'ta Başlıyor

Bu yılki teması "Kitap ve Mutluluk - Kutadgu Bilig" olan CNR Kitap Fuarı'nda,Ahmet Ümit, Azra Kohen, Selim İleri, Engin Alan, Mustafa Balbay, Canan Karatay, Beyza Alkoç, Serhat Yabancı, Işık Öğütçü'nün de aralarında bulunduğu 500'ün üzerinde yazarın katılacağı imza günlerine ev sahipliği yapılacak. Fuarda ayrıca söyleşi, seminer ve panel başta olmak üzere 200'ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.

İstanbul'un merkezinde metro, metrobüs, marmaray gibi tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda konumlanan ve her kış kitapseverleri CNR EXPO Yeşilköy çatısı altında buluşturan CNR Kitap Fuarı, 9-17 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Okurların merakla beklediği Türkiye'nin kitap fuarı haline dönüşen CNR Kitap Fuarı, Alfa, Bilgi, Everest, Epsilon, Beyaz Balina, Kırmızı Kedi, YKY, İş Bankası, İletişim, İthaki, Pegasus, Damla, Doğan Kitap, TÜBİTAK, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı 200'ün üzerinde yayınevi ve 450 markanın katılımı ile yapılacak.

500 imza günü, 200 etkinlik bir arada

Pozitif Fuarcılık tarafından organize edilen CNR Kitap Fuarı'nın bu yılki teması "Kitap ve Mutluluk - Kutadgu Bilig" olacak. CNR Kitap Fuarı Selim İleri, Ahmet Ümit, Azra Kohen, Engin Alan, Mustafa Balbay, Canan Karatay, Beyza Alkoç, Serhat Yabancı, Işık Öğütçü'nün de aralarında bulunduğu 500'ün üzerinde yazarın katılacağı imza günlerine ev sahipliği yapılacak. Fuarda ayrıca söyleşi, seminer, panel ve sergi başta olmak üzere 200'ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.

Dünyayı gezen fotoğrafçı Mustafa Seven'in eserleri CNR Kitap Fuarı'nda sergilenecek

Öğretmenler, öğrenciler, yayıncılar, kitabevleri, kütüphaneciler, tercüme büroları, gazeteciler, yazarlar, editörler, yayınevi, yazar telif ajansları ve okurların yoğun ilgi gösterdiği CNR Kitap Fuarı'nda, uzun yıllar gazetelerde foto muhabirliği yaptıktan sonra, daha özgün işlere imza atmak için kendi yolunu çizen Mustafa Seven'in fotoğrafları ziyaretçilerle buluşturulacak. En güzel fotoğrafı yakalamak için dünyayı gezen Seven'in birbirinden değerli eserlerinin bir araya getirildiği "Mustafa Seven Fotoğraf Sergisi'ne ilginin büyük olması bekleniyor.

E-spor turnuvalarında en iddialılar yarışacak

Son yıllarda yükselerek yüzlerce milyon dolarlık bir endüstri haline gelen E-spor, CNR Kitap Fuarı'nın ana fuaye alanında binlerce tutkununu bir araya getirecek. Fuarda, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan E-spor meraklıları için, en iddialı yarışmacıların katılacağı turnuvalar düzenlenecek. CNR Kitap Fuarı'nın ilk iki günü, en iddialı yarışmacıların katılacağı turnuvalar fuarda eğlence ve heyecanı doruğa taşıyacak. İstanbul ve bölgesinin en değerli ve en büyük kültür etkinliği olarak 15 bin metrekare alanda düzenlenecek CNR Kitap Fuarı'nın 500 binin üzerinde kitapseveri ağırlaması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler