Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Başladı

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:32



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:32

BU yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu', Nevşehir'de başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu', NEVÜ Kültür ve Kongre Salonu'nda başladı. 2 gün sürecek sempozyuma, 19 ülkeden çok sayıda akademisyen ve kütüphane uzmanının yanı sıra, Türkiye'den çeşitli üniversite ve halk kütüphanelerinden uzmanlar katıldı. Açılışta konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asiye Kakırkan Yıldız, ilk kez düzenlenen sempozyumla dünyada varlığı her geçen gün artan çocuk kütüphaneleriyle ilgili Türkiye'deki çalışmaları daha yakından ele almayı ve bu yöndeki çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunmayı amaçladıklarını söyledi.NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da bilgiyi temel alan Anadolu'nun gönül insanlarından Hacıbektaş Veli'nin de yaşadığı bu coğrafyada kütüphanelerin ön plana alınmasını amaçlayan uluslararası sempozyumun NEVÜ'de gerçekleştiriliyor olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını kaydetti.Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise KOP olarak genellikle tarımsal sulama ve buna benzer temel yatırımları önceliklerine alan bir idare olmalarına karşın, sosyal anlamda insan odaklı projelere de bugüne kadar önemli katkılar sağladıklarını söyledi. Bostancı, bugüne kadar yürüttükleri çalışmalara ilişkin olarak da bilgiler aktardığı konuşmasında, bundan sonra çocuk kütüphanelerinin geliştirilmesine yönelik desteklerini ortaya koyma kararlılığı içerisinde hareket edeceklerine vurguladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu da böyle bir çalışmanın, devlet memurluğu görevine ilk olarak başladığı Nevşehir'de gerçekleştiriliyor olmasının sevincini yaşadığını ifade etti.Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ise şöyle konuştu:"Çocuklarımızın ders dışında okuma kültürünü ve beğenisini geliştirebilecek yegane kurumlar çocuk kütüphaneleridir. Çocuklara yönelik kütüphane hizmetleri, hiçbir zaman çocuklar ve onların aileleri için günümüzdeki kadar önemli olmamıştır. Bilgiye erişim ve dünyanın çok kültürlü zenginliklerinin yanı sıra, yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri de toplumların önceliği durumuna gelmiştir. Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar. Çocuk kütüphaneleri sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermeli ve bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılamalıdır. Her çocuğun yerel kütüphaneye alışkın olması ve kütüphane kullanma becerilerine sahip kılınması gerekir" dedi.Seçen ayrıca, önümüzdeki günlerde şehir genelinde 10 park alanında çocukların da yararlanması için ünitelerin yer alacağı millet kıraathaneleri kurmayı amaçladıklarını bildirdi.- Nevşehir