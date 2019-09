Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Metro Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleşti

Türk mutfağı ve değerlerinin daimiyetini sağlamayı hedefleyen Metro Türkiye 'nin de sponsorları arasında yer aldığı "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra bakanların ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleşti. Zirvede konuşan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, Türkiye'de 2 bin 500 coğrafi işaretli ürün potansiyeli olduğunu, bu rakamın tüm Avrupa 'nın ürün potansiyeliyle neredeyse eşit olduğu bilgisini de katılımcılar ile paylaştı.Ankara Ticaret Odasının (ATO) Anadolu'nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara'dan dünyaya pazarlanması amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ATO Başkanı Gürsel Baran'ın katılımları ile "Anadolu'dan Dünyaya" temasıyla gerçekleştirildi.Türk mutfağı ve değerlerine sahip çıkmak hedefiyle, yerel üreticiyi desteklemeyi ve ürünlere katma değer kazandırmayı amaçlayan Metro Türkiye'nin de sponsorları arasında yer aldığı zirvede şeflerden kooperatiflere kadar uzanan birçok katılımcı ve uzman coğrafi işaretler alanında daha fazla bilgi ve deneyim edinme, son gelişmeleri anlama, network ve ticari ilişkileri geliştirme gibi birçok fırsatı yakaladı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konferans programında 10 oturum boyunca 60'tan fazla konuşmacı coğrafi işaretler konusunun bilimsel, ticari ve hukuki yönlerini katılımcılara detayları ile aktardı."Türkiye'de 2 bin 500 coğrafi işaretli ürün potansiyeli var"Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai de zirvenin ilk gününde "360 Coğrafi İşaretler" konulu oturumun açılış konuşmasını yaptı. Şu an 450'ye yakın coğrafi işaretli ürünün bulunduğu Türkiye'de 2 bin 500 coğrafi işaretli ürün potansiyeli olduğunu söyleyen Minialai, bu rakamın tüm Avrupa'nın ürün potansiyeliyle neredeyse eşit olduğu bilgisini verdi. Bu potansiyeli ortaya çıkarmanın ise başta üreticiler, kooperatifler, yerel otoriteler olmak üzere, çok paydaşlı bir ekosistem ile mümkün olduğunun altını çizen Minialai, "Türkiye sahip olduğu binlerce yıllık tarihi ve yemek kültürüyle çok önemli bir değere sahip. Bunu dünyaya tanıtmanın, ihracat değerini artırmanın yolu; yerel ve coğrafi işaretli ürünlere yatırım yapmak, bu değerlere sahip çıkmaktan geçiyor. Bu nedenle Türkiye için çok önemli ve değerli olan böylesi bir etkinliğin sponsorları arasında yer almaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.Minialai, 2012 yılından beri yürütülen coğrafi işaretli ürünler projesi ile ilgili sözlerine şu şekilde devam etti:"Üreticileri, kooperatifleri, yerel otoriteleri, üniversiteleri ve tüm paydaşları sürece dahil ettik ve bu ürünlerin ticari değer kazanması ve bilinirliğinin artması için çalıştık. Bugün raflarımızda bulunan 150'ye yakın coğrafi işaretli ürünün ve Metro'nun bulunduğu 10 ülkeye yapılan yaklaşık 10 milyon euroluk ihracat rakamının ardında bu ortak çalışma vardır."Coğrafi işaretli ürünlerin ticari değer kazanması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılmasında eğitimin önemli bir rolü olduğunu da vurgulayan Minialai bu yıl coğrafi işaretlerin, mesleki ve teknik okullarda müfredata girmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:"Eğitim, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli konulardan biri. Bunun için geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol imzalamıştık. Bu sonucunda coğrafi işaretli ürünler bu yıl okullarımızda müfredata girdi. Metro Türkiye'nin önerisiyle başlayan bu projeyle her yıl 65 bin öğrenci bu alanda eğitim alacak. Bunda katkımız olduğu için onur duyuyoruz. Her bir öğrencinin, gelecekte coğrafi işaretlerle ilgili yürütülecek çalışmalarda ön saflarda yer alacağına inanıyoruz."Coğrafi işaretler tüm boyutlarıyla ele alındıMinialai'nin konuşması ardından moderatörlüğünü Gazeteci, Televizyon Programcısı ve Ekonomist Cem Seymen'in yaptığı oturum; Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, Metro Türkiye Meyve Sebze Kategori ve Coğrafi İşaretler Müdürü Birol Uluşan, SS Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan, Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir ve MEB Mesleki ve Teknik Okullar Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin'in katılımları ile devam etti.Oturuma katılan kanaat önderleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların yöneticileri ve uzmanları, akademisyenler, bilim insanları ve ünlü isimler; coğrafi işaretlerin tüm boyutlarına ilişkin bilgi ve gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de başarı hikayelerini dinleme fırsatını yakaladı. - ANKARA