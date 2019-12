Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle "gönüllülük" çağrısı yapıldı.Sakarya'da, Adapazarı Belediyesi Meydanı'nda derneğin yıl boyunca yaptığı faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.Etkinlikte dans gösterileri, sergi, çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğiyle çeşitli oyunlar oynandı. Kuşlar için hazırlanan kaplara yem konularak ağaçlara asıldı.Derneğin il temsilcisi Merve Niş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ilde eş zamanlı olarak sürdürülebilir kalkınma amacı kapsamında çeşitli etkinlikler yapıp farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.Etkinliğin amacının insanları gönüllülüğe davet etmek olduğunu ifade eden Niş, "Gönüllülüğün bizlere çok şey kattığını aktarmak istiyoruz. Bizim tek amacımız çoraklaşmış gönüllere sevgi tohumları ekmek. Burada yıl içerisinde yaptığımız faaliyetleri sergiliyoruz. Sevgiyle her gönle girmeye çalışıyoruz. Buradaki etkinlikte halkın dikkatini çekerek farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.Program, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan "Haydi Sen de Gönüllü Ol Aramıza Katıl" yürüyüşüyle sona erdi.BursaBursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gönüllüler, yürüyüş yaptı.Katılımcılar, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için hazırladıkları parkurda öğrencileri yürüttü. Oryantiring etkinliğinin de gerçekleştirildiği programda üniversite öğrencileri gönüllü olmaya davet edildi.Derneğin Bursa Temsilcisi Fazlı Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 5 Aralık 'ta kutlanan "Dünya Gönüllüler Günü"nde dünyayı daha güzel ve yaşanılabilir bir yer yapmayı amaçlayarak harekete geçtiklerini söyledi.AdanaAdana'da, Atatürk Parkı'nda bir araya gelen dernek gönüllüleriyle Adana Gençlik Merkezi üyeleri, pankart açarak slogan eşliğinde yürüdü.Adana Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun, Atatürk Anıtı önündeki törende yaptığı konuşmada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla toplumda bu konuda farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmayı planladıklarını belirtti.Gönüllülük kavramının Türk milletinin genetik kodlarında zaten olduğuna dikkati çeken Tosun, evrensel değerler içinde de önemli yer tutan bu davranışın yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.Derneğin il temsilcisi Filiz Karataş da gönüllülük faaliyetlerini bir yaşam tarzı haline getirmek istediklerini söyledi.Konuşmaların ardından stantlarda çocuklara dağıtılmak üzere katılımcılar tarafından kitap ayracı ve bileklik yapıldı, ziyaretçilere gönüllülük hakkında motive edici sözlerin yazılı olduğu notlar sunuldu.HatayHatay'ın Altınözü ilçesinde ise dernek gönüllüleriyle bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçedeki Avuttepe İlkokulu bahçesinde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.Çocukların yüzlerini boyayan gençler, onlarla oyun oynayıp, çuval, halat çekme ve ip atlama gibi yarışmalar düzenledi.Palyaço gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, çocuklar ve gönüllü gençler şarkılar eşliğinde halay çekti.Proje gönüllülerinden Hakan Andı, yaptığı açıklamada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çocuklar için bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.Gönüllülerden Ayşe Nur Yıldız da gittikleri okullarda çocukların öz güvenlerini arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.NevşehirNevşehir'de, dernek üyesi gönüllüler Şehit Semih Turgut Ortaokulunu ziyaret etti.Sınıflarda öğrencilere gönüllü faaliyetlerin önemi hakkında bilgi veren katılımcılar, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle fidan dikti.Etkinlik sorumlusu Ahmet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı kentlerde, çok sayıda gönüllünün katılımıyla engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlendiğini belirtti.Öğrencilerin gönüllü çalışmalara ilgi göstermelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Ünal, "Yıl boyunca çeşitli gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün de faaliyetlerimizi topluma duyurabilmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bir okulumuzun bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıyoruz. Kanat çırptığımız her yere sevgi tohumları dökmek, bu sevgi tohumları damla olsun, okyanus olsun, umut olsun istiyoruz." dedi.Gönüllülerden Dilara Özen de yaklaşık iki yıldır çalışmalarda yer aldığını, etkinliklerde görev almanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.Özen, "Gönüllük, yaptığımız etkinlik ve faaliyetleri karşılıksız olarak hayata geçirmektir. Gençlerimizi gönüllülük konusunda bilinçlendirmek adına bu tür çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun." diye konuştu.Derneğin gönüllüleri, kentteki bir huzurevini de ziyaret ederek, buradaki yaşlılarla sohbet etti.BoluBolu'da Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte derneğin yıl boyunca yaptığı faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Çocuklara yönelik yüz boyama ve dans gösterisinin sunulduğu etkinlikte ayrıca sergi açıldı, çeşitli oyunlar oynandı.Derneğin Bolu temsilcisi Şeyma Nur Karaduman, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:"Bugünkü etkinlik insanlara biraz daha gönüllülüğü tanıtmak. Biz burada yaptığımız faaliyetleri aslında 365 gün boyunca hem yaşadığımız yerlerde hem de buralarda yapmaya çalışıyoruz. Amacımız gönüllülük sadece 5 Aralık'ta değil 365 gün gönüllüyüz hepimiz. Bugün de burada insanlara gönüllülüğün nasıl olduğunu bizim üniversite öğrencileri olarak neler yapabileceğimizi göstermek ve tanıtmak istedik."ŞırnakŞırnak'ta Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda stant kuran dernek gönüllüleri, derneğin yıl boyunca yaptığı faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.Derneğin Şırnak temsilcisi Fehime Demir, etkinlikte yaptığı açıklamada, her yıl 5 Aralık'ta kutlanan "Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.Gönüllülerden Turgut Tatar ise amaçlarının çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak olduğunu belirtti.Nice gönüller fethettiklerini ve nice gönüller fethetmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tatar, proje kapsamında mezarlık, sevgi evleri, köy okulları, resmi kurumlar ve hasta ziyaretleri yaptıklarını söyledi.Gönüllüler daha sonra kent merkezindeki mezarlıkların temizliğini yaptı ve sevgi evini ziyaret etti ardından kuşlar için hazırlanan kaplara yem koyarak ağaçlara astı.AntalyaAntalya'da Akdeniz Üniversitesi kampüsünde gönüllülük maratonuyla başlayan etkinlikte, çevre temizliği gerçekleştirildi. Daha sonra ise bir alışveriş merkezinde kuş yemliği, kitap ayracı ile köy okullarındaki çocuklar için bileklik yapıldı.Çocuklarla çeşitli oyunlar da oynayan gönüllüler, bir anaokulunu da ziyaret etti.Uluslararası Damla Gönüllüleri Topluluğu Antalya Temsilcisi Enes Erdoğmuş, 2013'te hayata geçirilen Damla Projesi ile gönüllere dokunulduğunu söyledi.Topluluğun 37 ilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğmuş, "İnsanlarla gönül diliyle konuşuyoruz. Kalplere misafir oluyoruz. Dezavantajlı bütün grupların yeri geldiğinde gözyaşı oluyoruz, yeri geldiğinde birlikte eğleniyoruz." dedi.Erdoğmuş, kendilerine destek veren gönüllülere ve Gençlik Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.