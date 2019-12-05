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Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı Adana Gençlik Merkezi üyelerinin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş Adana Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun'un konuşması Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği İl Temsilcisi Filiz Karataş'ın konuşması...

05.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:22
Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı
Gençlik Merkezi üyelerinin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş
Adana Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun'un konuşması
Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği İl Temsilcisi Filiz 'ın konuşması
Atölye çalışmalarından görüntüler
- Adana
Adana'da, Atatürk Parkı'nda bir araya gelen dernek gönüllüleriyle Adana Gençlik Merkezi üyeleri, pankart açarak slogan eşliğinde yürüdü.
Adana Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun, Atatürk Anıtı önündeki törende yaptığı konuşmada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla toplumda bu konuda farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmayı planladıklarını belirtti.
Gönüllülük kavramının Türk milletinin genetik kodlarında zaten olduğuna dikkati çeken Tosun, evrensel değerler içinde de önemli yer tutan bu davranışın yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.
Derneğin il temsilcisi Filiz Karataş da gönüllülük faaliyetlerini bir yaşam tarzı haline getirmek istediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından stantlarda çocuklara dağıtılmak üzere katılımcılar tarafından kitap ayracı ve bileklik yapıldı, ziyaretçilere gönüllülük hakkında motive edici sözlerin yazılı olduğu notlar sunuldu.
Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden

Mehmet Tosun, Karataş, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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