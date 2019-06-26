26.06.2019 00:47
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Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri hazırlık toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında...

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri hazırlık toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında...

Bayburt'ta Türk Dünyası'nın ortak değeri Dede Korkut adına her yıl düzenlenen ve bu yıl 25.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri için geri sayım başladı.

Bayburt 'ta Türk Dünyası'nın ortak değeri Dede Korkut adına her yıl düzenlenen ve bu yıl 25.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri için geri sayım başladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda şölen etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetler ile bugüne kadar gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 'nin süreç hakkında katılımcıları bilgilendirmesinin ardından ilgili konular üzerinde görüş ve öneri paylaşımında bulunularak muhtelif kararlar alındı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve ilgili kurum uzmanları katıldı. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Bayburt , Dede Korkut , Güncel

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