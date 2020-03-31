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Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Belçika'da maske ve gıda yardımı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkede maske ve gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

31.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:34
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkede maske ve gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Hamarat, "UID olarak Belçika'da 10 gün önce başlattığımız seferberlik, ırk, mezhep ayırd etmeksizin ihtiyaç sahiplerine yemek ikram etmek ve maske diktirip hastanelere vermek kaydıyla devam etmektedir." dedi.
Hamarat, UID Charleroi Şubesi üyesi kadınların, Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske dikerek ve ev yemeği yaparak, Vincent Van Gogh ve Charleroi Hastanelerine teslim ettiklerini belirtti.
UID, aynı zamanda dışarı çıkma imkanı olmayan ailelere de yardımda bulundukları bilgisini paylaştı.
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Uluslararası Demokratlar Birliği’nden Belçika’da maske ve gıda yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Charleroi, Belçika, Güncel

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Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Belçika'da maske ve gıda yardımı
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