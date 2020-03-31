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Uluslararası Demokratlar Birliğinden Belçika'da maske ve gıda yardımı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde maske ve gıda yardımında bulundu.

31.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:26
Uluslararası Demokratlar Birliğinden Belçika'da maske ve gıda yardımı
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde maske ve gıda yardımında bulundu.
AA muhabirine açıklamada bulunan UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, UID Charleroi Şubesi üyesi kadınların, Kovid-19 ile mücadele kapsamında diktikleri maske ve yaptıkları yemekleri Vincent Van Gogh ve Charleroi Hastanelerine teslim ettiklerini belirtti.
Hamarat, "UID olarak Belçika'da 10 gün önce başlattığımız seferberlik, ırk, mezhep ayırt etmeksizin ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hastanelere maske dağıtımı şeklinde devam etmektedir." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Vincent Van Gogh, Charleroi, Belçika, Güncel
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