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Uluslararası Demokratlar Birliğinden "Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayanlara" yardım

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, evinden dışarı çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıp, yardımcı olduklarını söyledi.

26.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:14
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, evinden dışarı çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıp, yardımcı olduklarını söyledi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Hamarat, UID olarak Belçika makamlarıyla Kovid-19'la mücadelede koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.
Hamarat, teşkilatlarının Belçika'nın hemen her bölgesinde sosyal medya aracılığıyla iletişim hesapları açarak yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine milliyet gözetmeden ulaşıp, sorunlarını gidermede yardımcı olduğunu vurguladı.
Türk hükümetiyle görüş alışverişinde bulunarak, Kovid-19 nedeniyle Belçika'da hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Belçika hükümetinin izni dahilinde Türkiye'ye nakli konusunda yardımcı olduklarını belirten Hamarat, Belçika'daki Türk vatandaşlarından duyarlı olmasını ve Belçika hükümetinin Kovid-19'la mücadelede aldığı kararlara harfiyen uymasını istedi.
Hamarat, şu ana kadar 150 civarında dışarı çıkma imkanı bulunmayan aileye, yardımda bulundukları bilgisini paylaştı. Uluslararası Demokratlar Birliğinden ’Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayanlara’ yardım

Kaynak: AA

Etiketler: Belçika, Güncel

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Uluslararası Demokratlar Birliğinden "Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayanlara" yardım

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Haberler ›› Güncel ››Uluslararası Demokratlar Birliğinden 'Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayanlara' yardım - Haberler

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