Haberler » Güncel » Uluslararası Demokratlar Birliğinden Stockholm'deki evsizlere yardım - Haber

Uluslararası Demokratlar Birliğinden Stockholm'deki evsizlere yardım

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilatı, İsveç'in başkenti Stockholm'deki evsizlere gıda ve battaniye yardımı yaptı.

23.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:34 Uluslararası Demokratlar Birliğinden Stockholm'deki evsizlere yardım
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Teşkilatı, İsveç'in başkenti 'deki evsizlere gıda ve battaniye yardımı yaptı.

UID İsveç Teşkilatı, Stockholm sokaklarında kalan yaklaşık 100 evsize gıda ve battaniye dağıttı.

Teşkilatın başkanı Özer Eken, AA muhabirine, her sene kış aylarında başkentteki evsizlere yiyecek ve battaniye yardımı yaptıklarını söyledi.
Stockholm'de 2 bine yakın evsiz olduğunu hatırlatan Eken, "Özellikle Bulgaristan ve Romanya'dan Stockholm'e gelip dilenen, sokaklarda yatan yüzlerce kişi var. Bazen itilip hor görülüyorlar. Biz de bir nebze de olsa sıcak çorba, çay, kahve, gıda ve battaniye yardımı yaparak bu insanları sevindiriyoruz. Onlar da kendilerini hatırlayan birilerinin olmasından çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Stockholm, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:51   FLAŞ - Haber
18:50   Uluslararası Demokratlar Birliğinden Stockholm'deki evsizlere yardım - Haber
18:50   Kocaeli kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Haber
18:50   Bartın yangında yaşlı kadın yanarak, öldü - Haber
18:49   Fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:54:29