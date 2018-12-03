Uluslararası Doğa ve Ormancılık Sempozyumu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey
, dünyada 115 milyar dolarlık piyasası bulunan tıbbi aromatik bitkiler alanında 2023 yılı için 5 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirtti.
TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen "2023'e doğru 5. Doğa ve Ormancılık Uluslararası Sempozyumu" Antalya
'da başladı.
Serik ilçesi Belek
turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programa Türkiye
'nin yanı sıra Kırgızistan
, Bosna Hersek
, Azerbaycan
, Romanya
, Fransa
, Macaristan
ve Arnavutluk
'tan temsilciler katıldı.
Sempozyumun açılış programında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sürdürülebilir kalkınma ve küresel korunma hedeflerine ulaşmada kamu ve özel sektör iş birliğinin önemli olduğuna işaret etti.
Ülkenin orman varlığını artırmak için son 15 yılda yaklaşık 9 milyar fidanı toprakla buluşturduklarına vurgu yapan Karacabey, "Cumhurbaşkanımızın 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurulması projesiyle 4 yılda 4 bin köyde 10 milyon meyveli orman ağacını toprakla buluşturduk ve bölge halkının istifadesine sunduk." dedi.
Ağaçlandırma çalışmalarının sadece ormanlık alanlarla sınırlı olmadığını belirten Karacabey, hayatın her alanında bu çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.
Dünyada 115 milyar dolarlık piyasası bulunan tıbbi aromatik bitkiler konusunda Türkiye'nin arzu edilen seviyede olmadığına dikkati çeken Karacabey, "Tıbbi aromatik bitkilerde 2023 yılı için 5 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu de sadece ağaçtan ibaret olmayan ormanların biyoçeşitliliğin en yoğun yaşandığı yerler olduğunu söyledi.
Genel müdürlük bünyesinde 44 milli park, 243 tabiat parkı, 30 tabiat koruma alanı, 112 tabiat anıtı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 tarım alanı ve 9'u mahalli olmak üzere 57 ulusal sulak alana sahip olduklarını aktaran Kandazoğlu, bu alanların Ekim 2018 itibarıyla 30 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya
Bölge Koordinatörü Viorel Gutu da sempozyuma katılmaktan ve ülkeler arası iş birliği protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Program sonunda Orman Mühendisleri Odası ve Öz Orman-İş Sendikası ile Kırgızistan, Azerbaycan, Romanya, Macaristan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Fransa sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği protokolleri imzalandı.
Protokolleri Türkiye adına TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz
ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan imzaladı.
Sempozyum yarın sona erecek.
Türkiye,Karacabey
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:42