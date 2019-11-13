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Uluslararası dörtlü komisyon, Yemen'deki ekonomik ve insani durumu görüştü

ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan uluslararası dörtlü komisyon, Yemen'de ekonomik ve insani durumun iyileştirilmesi meselesini ele aldı.

13.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:48Uluslararası dörtlü komisyon, Yemen'deki ekonomik ve insani durumu görüştü
ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan uluslararası dörtlü komisyon, 'de ekonomik ve insani durumun iyileştirilmesi meselesini ele aldı.
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dörtlü komisyon, üst düzey yetkililer ve büyükelçiler seviyesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı.
Görüşmede, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın bir an önce uygulamaya konulması gerektiği ifade edildi.
Taraflar ayrıca, Yemen'deki ekonomik ve insani durum ile Riyad Anlaşması'nda geçen, devletin kaynaklarının yönetimi, Yüksek Konseyi, Merkezi Kontrol ve Muhasebe Birimi, Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Komisyonu'nun hayata geçirilmesi konularını ele aldı.
ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve BAE, 2016 yılında Yemen için uluslararası komisyon kurmuştu.
Riyad Anlaşması
Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.
Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, ağustosta söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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