"Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" Programı Açıklandı!

Bireyselleşme ve yalnızlaşma çağında her bir senarist ve yönetmenin "dostluk" kavramına getireceği farklı ve özgün bakış açısıyla dostluğu kısa film dilinde yeniden inşa etmeye hazırlanan festivalin basın toplantısına Festival Başkanı Faysal Soysal, Festival Genel Sanat Yönetmeni Lütfi Şen, Jüri Üyesi Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, sanatçı Anjelika Akbar, yönetmen Reis Çelik katıldı.

Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıkan, Başkanlığını Faysal Soysal'ın ve Genel Sanat Yönetmenliğini Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"nin 03 Aralık Pazartesi günü geniş bir gazeteci katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, bu yıl festival programında yer alacak filmler ve etkinlikler ile sinemaseverleri bekleyen sürprizler anlatıldı.

Festival Koordinatörü Gülnaz Gökçen'in Beyoğlu Belediyesi'ne ve Akademi Beyoğlu'na teşekkürlerini sunarak yaptığı açılış konuşmasının ardından toplantıda ilk sözü Festival Başkanı Faysal Soysal aldı.

"Biz Türkiye olarak konumlandığımız coğrafyada çok ayrı bir yerde durmaktayız, hem kültürel hem de coğrafi olarak başka ülkelerden farklı tecrübeler ve imtihanlarla karşı karşıyayız." diye sözlerine başlayan Festival Başkanı Soysal, Orta Doğu'da bulunmamız, Asya ve Avrupa'da bulunmamız ve ayrıca Osmanlı gibi bir medeniyetin kültürünü ve medeniyetinin tarihini taşıyor olamamız bize başka sorumluluklar yüklüyor." dedi.

"Anadolu insanı olarak sokağımızdan başlayarak biz nerede bir düşen olursa yardım etmeye çalışmışız. Hatta sadece sokakla değil elimizden geldiğince bazen kendimizi de feda ederek başka insanlara milletlere dostluk elimizi uzatmışız." diyen Soysal, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bu çatışma kavga ve savaş ortamında Türkiye'nin dünyadaki konumu dostluk ile ilgili ilişkisi ve yaptığı yardımlar bu dostluğun daha da önemli olduğunu gösteriyor. Bu festivaller özellikle sinema anlamında, bu platformlar kaynaşmayı ve paylaşmayı %100 arttıran ortamlar. Bu sebeple Fethi Gemuhluoğlu'nun dostluk konuşmasındaki insanın kendisine dost olması toprağa dost olması suya dost olması ağaca dost olması coğrafyaya dost olması tarihe zamana dost olması felsefesi festivalimizin ana merkezinde ve bütün boyutlarıyla bu dostluğu tartışmaya felsefik olarak yüceltmeye ve geliştirmeye çalışan bir festival olma yolunda ilerlemeye çalışıyoruz."

Festivalinin sadece bir tematik festival olmadığının altını çizen Faysal Soysal, bugün başvuru sonucuna bakıldığında dünyanın 76 ülkesinden 800 tane dostluk temalı kısa filmin başvurduğunu ifade etti.