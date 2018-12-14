"Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" Başladı!

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film organizasyonunda bu yıl ilki 14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali' 14 Aralık Cuma günü başladı.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film organizasyonunda bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıktı.

Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın ve Genel Sanat Yönetmenliğini Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", "Kısa Metraj Film Yarışması" ana yarışma kategorisinden oluşurken, yarışmada dereceye girecek filmleri seçecek jüriye Antalya, Adana, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası festivalde ödüller kazanan ve sinemasıyla adından çokça söz ettiren bir isim; Yüksel Aksu başkanlık ediyor. Dünyaca ünlü Amerikalı Senarist ve Yönetmen Najwa Najjar, İranlı Yönetmen Kamal Tabrizi, Türk Yönetmen Tevfik Başer ve Oyuncu Sezin Akbaşoğulları jüride yer alan isimler.

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne 800 başvuru gerçekleşirken festival ödül alacak filmler 16 Aralık Pazar akşamı Cemal Reşit Rey'de gerçekleşecek muhteşem bir tören ile sahiplerini bulacak.

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", "Kısa Metraj Film Yarışması" ana yarışma kategorisinden oluşurken, yarışmada dereceye girecek filmlerden 1.'ye 40.000 TL, 2.'ye 20.000 TL, 3.'ye 12.000 TL ile bir kısa filme 15.000 TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü verilecek.