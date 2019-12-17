Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali İkinci Yılında Aşık Veysel'den ilham aldı

62 ülkeden 750 filmin başvurduğu, 11 ülkeden 16 kısa filmin yarışma seçkisinde yer aldığı festivalde; Birincilik Ödülünü Türkiye'den Tahsin Özmen'in "Pantor" filmi kazanırken, İkincilik Ödülü İran'dan Shahram Maslakhi'nin "Piece Cemetery 85" filmine, Üçüncülük Ödülü ise Fransa'dan Onur Yağız'ın "Toprak" filmine layık görüldü.

II. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Ödülleri, 15 Aralık akşamı Grand Pera'da düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Ödül gecesine Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu yıl festivale ilham olan değerli ozan Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu, Yönetmen Reis Çelik başkanlığında, oyuncu Feyyaz Duman, Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, İranlı Yönetmen Nima Javidi ve Bosnalı Yönetmen Ado Hasanovic'ten oluşan Festival Jürisi, Festival Direktörü Faysal Soysal, Festival Koordinatörü M. Lütfi Şen, Festivalin Danışmanı ve eski Antalya Film Festivali Başkanı Elif Dağdeviren, Yönetmen İsmail Güneş ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Oyuncular Irmak Örnek ve Mert Yavuzcan'ın sunduğu ödül gecesinin açılışı Türk Halk Müziği Sanatçısı Emirhan Kartal'ın seslendirdiği Aşık Veysel türküleri ile gerçekleşti.

Mevlüt Koçak ve Gülsen Tuncer'e "Dostluk Onur Ödülü"

Grand Pera'da gerçekleşen gala gecesinde Türk sinemasına katkılarından dolayı oyuncu Gülsen Tuncer ve kurgu yönetmeni Mevlüt Koçak'a Onur Ödülüne layık görüldü. Ödülleri festivalin danışmanı ve eski Antalya Film Festivali Başkanı Elif Dağdeviren ile Yönetmen İsmail Güneş takdim etti.

Kızılay Dostluk Ödülü, İran'dan "This Side, Other Side" filmine verildi

Bu yıl festivalde uluslararası dostluğun en büyük kurumu Kızılay tarafından ilk kez verilen 10 bin TL'lik Kızılay Dostluk Ödülü, İran'dan "This Side, Other Side (Bu Taraf ve Karşı Taraf)" animasyon filme layık görüldü. Yönetmen Lida Fazlı ödülünü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.

Teknik Destek Ödülü Yönetmen Yılmaz Özdil'in oldu

Festivalin klasiği olan 15 bin TL'lik Teknik Destek Ödülü bu yıl, Türkiye'nin en eski stüdyolarından Fono Film tarafından Türkiye'den Yılmaz Özdil'e verildi. Bosnalı Yönetmen Ado Hasanovic filmi açıklarken, ödülü Fono Film adına Cemal Okan takdim etti.

En İyi Film "Pantor" seçildi

Bu yıl 11 farklı ülkeden 16 kısa film ödüller için yarıştı. Festivalin 20 bin TL'lik Birincilik Ödülü Türkiye'den Tahsin Özmen'in "Pantor" filmine verildi. Jüri Başkanı Reis Çelik filmi açıklarken ödülü, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız takdim etti. Oyuncu Feyyaz Duman'ın açıkladığı 10 bin TL'lik İkincilik Ödülü, İran'dan Shahram Maslakhi'nin "Piece Cemetery 85"e filmine gitti, ödülü TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz takdim etti. 5 bin TL'lik Üçüncülük Ödülü Fransa'dan Onur Yağız'ın "Toprak" filmine verildi. İranlı Yönetmen Nima Javidi'nin açıkladığı ödülü, Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu takdim etti. Festival Jürisi bu yıl İran'dan Vahid Alvandifar'ın "Cover" ve Çin'den Cheng Chao'nun "Angel's Mirror" filmlerini de mansiyonla ödüllendirdi.