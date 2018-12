03 Aralık 2018 Pazartesi 15:28



Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yılki ilki gerçekleştirilecek "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", 14,15 ve 16 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) destekleri ile Balkon Film organizasyonu tarafından düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı, Taksim Akademi Beyoğlu'nda yapıldı."Festivale 76 ülkeden 789 film başvuru yaptı"Şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun "İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak" felsefesinden hareketle yola çıkan festivalin tanıtım toplantısında konuşan Festivalin Başkanı Faysal Soysal, Türk milletinin yardımsever bir yapıya sahip olduğunu ve yardıma muhtaç herkese tarihten bu yana her zaman dost eli uzattığını söyledi.Soysal, festivali Fethi Gemuhluoğlu'nun vefatının 40. yılında kurmaya karar verdiklerini hatırlatarak, "Süreç içerisinde kime gittiysek müthiş bir enerji ve pozitif cevaplarla karşılaştık. Bu bizi onurlandır ve gururlandırdı. Kısa film platformlarıyla toplantılar yaptık. Tecrübe edilmiş festival tavsiyelerini alarak, duyurulara başladık ve dünyanın birçok ülkesinden bize başvurular gelmeye başladı." dedi.Festival bünyesinde her yıl bir ülke belirleyerek, orada etkinlikler yapmaya karar verdiklerini aktaran Soysal, şöyle devam etti:"Bu yıl etkinlikler için Bosna Hersek'i seçtik. Gelecek yıl bir kısa film atölyesiyle dostluk bağı kuracağımız ülkeler olacak ama film gösterimlerimiz Bosna Hersek'de gerçekleştirilecek. Ayrıca festival direktörleriyle görüştük. Sadece bir tematik festival olmadığımızı, aslında başka boyutlarıyla geniş bir yelpazemizin olduğunu uluslararası basına ve direktörlere iletmiş olduk. Başvurularımıza baktığımızda dünyanın 76 ülkesinden 789 tane dostluk temalı kısa film var. Bunların 17 tanesini yarışmaya değer bulduk."Faysal Soysal, festival bünyesinde film gösterimlerini 4 ana başlıkta izlenime sunacaklarını belirterek, "Yarışma Seçkisi, Kırk Yıllık Hatır, Panaroma ve özel gösterim bölümü. Yarışma bölümünde 17 film var. Hepsi farklı ülkeden. Kırk Yıllık Hatır bölümünde 6 farklı ülkeden 18 film var. Bu bölüm dostluğa, vefaya aynı zamanda festivalimizin kimliğini ve hafızasını oluşturma anlamında önemsediğimiz bir bölüm. Panaroma bölümünde de dünyada ödül almış kısa filmleri seçtik. Bu filmlerin çoğu festivalde Türkiye prömiyerini yapacak. Özel gösterim bölümümüzde de jüri üyelerimizden Kemal Tebriz'in 'Kertenkele' filmi ile yine jüri üyelerimizden Najwa Najjar'ın 'Hırsızın Gözleri' ve Abbas Kiarostami'nin 'Dostumun Evi Nerede ? ' filmleri özel olarak gösterilecek." diye konuştu."Fethi Gemuhluoğlu arkasında bir kültür ordusu inşa etti"Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen de Fethi Gemuhluoğlu'nun bu coğrafyaya dost olan, entelektüel kapasitesi olan gençleri her zaman maddi ve manevi desteklediğine dikkati çekerek, "Bugün yazılan şiirlerde, yapılan filmlerde, ortaya çıkan tüm eserlerin arkasında inanılmaz bir Fethi Gemuhluoğlu değeri vardır aslında. Mesela Bilge Karasu'nun hikayelerinde de, Rasim Özdenören'in hikayelerinde o var. Çünkü Fethi Ağabey kuşatıcı bir Anadolu entelektüeliydi. Öncelikle bu coğrafyanın, medeniyetin çok farkındaydı ve arkasında bir kültür ordusu inşa etti." değerlendirmesinde bulundu.Şen, Gemuhluoğlu'nun aldığı misyonu bugün üstlenen hiçbir kurum, kuruluş ve şahıs olmadığı yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:"Biz de dedik ki 'onun bıraktığı mirasa gençler sahip çıkar.' Zaman zamanda aramızda konuştuk, istişareler ettik. Bir gün Selman Gemuhluoğlu ve Hasan Ali Yıldırım arkadaşımızla istişare ederken, gençlerin en çok yaratıcı alanı olan ve onlara ulaşmak adına kısa film festivali üzerinden yol alma kararı verdik. Ben inanıyorum ki başladığımızdan noktadan bugünkü noktaya baktığımızda iyi ki bu karar verilmiş. Bu karar verildikten sonra ben uluslararası olması için direttim. Çünkü global bir dünya var. Herkesin dostluğa ihtiyacı var. Dünya anormal bir kapitalist dönem yaşıyor. İnsanlar sadece çıkarları üzerinden iş görüyor ve bu iyi bir gidişat değil. Biz de medeniyetimizi algılamaktan çok uzaklaşmışız.""Dostluk, önemli ve birleştirici bir tema"Toplantıda ayrıca jüri üyelerinden Sezin Akbaşoğulları da yarışmada gösterime sunulacak filmleri açıkladı.Akbaşoğulları, festivalin temasının önemine vurgu yaparak, "Dostluk, çok birleştirici bir tema. Umarım iyi şeylere sebep olur. İyi sinemacıların ortaya çıkmasına sebep olur ve yıllar boyu sürer." temennisinde bulundu.Festivalin gala gecesinde sahne alacak olan müzisyen ve besteci Anjelika Akbar da toplantıda kısa bir konuşma yaptı.Festival programı kapsamında kısa filmler, Bahçeşehir ve İstanbul Üniversiteleri ile Kadıköy ve Beyoğlu sinemalarında seyirciyle buluşacak.Ayrıca Salt Gala'da 15 Aralık'ta "Kısa Filmden Uzun Dostluklara" başlıklı bir söyleşi ile özel film seçkisi katılımcıların beğenisine sunulacak.Aynı zamanda festival kapsamında "Yaşam Boyu Dostluk Ödülü" bu yıl Reis Çelik, Biket İlhan ve Süleyman Turan'a takdim edilecek.Festivalin "Kısa Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışmada dereceye girecek filmlerden birinciye 40 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 12 bin ile bir kısa filme 15 bin Türk lirası değerinde "Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü" verilecek.