Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yarın çok güzel bir iş birliğine imza atacağız. Esenlerde akıllı şehir çözümlerini hayata geçiriyoruz. Esenler Belediyesine devredilen 8,7 milyon metrekare alanla birlikte sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz." dedi.Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 3 gün boyunca bu kongrede geleceğin akıllı şehirlerine ilişkin proje ve tasarımların ele alınacağını belirterek, 10 binin üzerinde profesyonelin bir araya geleceğini kaydetti.Teknoloji üreticileriyle, kullanıcılarının bir arada olacağı bu dev teknoloji platformunda, ilham verici fikirlerin ortaya çıkacağına inandığını ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:"AK Parti olarak vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak mottosuyla yola çıktık. Nitekim bu bakış açımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 31 Mart Yerel Seçim Manifestomuza da yansıttık. Kentsel tasarım, üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Şehirlerin ve sakinlerinin ihtiyaçlarını gözeterek, fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayıp yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Altyapı ve üst yapı projelerimizi her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız. Teknolojinin imkanlarını şehirlerimizde en iyi şekilde kullanacak, Akıllı Şehirlerle yeni ufuklar açacağız. Bu kapsamda belediye hizmetlerine erişimden, ulaşıma, enerjiden, cihaz yönetimine kadar her aşamada akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz.Bunları yaparken milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik edecek ve vatandaşımızın emrine sunacağız.""Esenler'e ülkemizin ilk akıllı şehir ve mobilite uygulama test merkezini hayata geçireceğiz"Varank, bu noktada yarın çok güzel bir iş birliğine imza atacaklarını anlatarak, "Esenlerde akıllı şehir çözümlerini hayata geçiriyoruz. Esenler Belediyesine devredilen 8,7 milyon metrekare alanla birlikte sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esenler Belediyesi ve tabi Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde 5 yıllık bir ortak çalışmada karar kıldık. Böylece Esenler'de insanımızın hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak birçok teknolojik yeniliğe imza atacağız." diye konuştu.Bakan Varank, medeniyetin güzelliklerinin yansıtıldığı, insan odaklı, üretken ve yenilikçi bir bilişim şehrine kavuşmayı hedeflediklerini aktardı. Kendisini çok heyecanlandıran birkaç hususa değinmek istediğini belirten Varank, şunları dile getirdi:"Şehrimizde yenilenebilir akıllı enerji kaynakları aracılığıyla, bireysel ve ortak elektrik üretimi yapılabilecek. Yaygın ve entegre güvenlik sistemleriyle okullar, sokaklar ve parklar çok daha güvenli olacak. Otonom araçlar ve akıllı mobiliteyle çok daha düşük maliyetle, etkin bir ulaşım mümkün hale gelecek. Akıllı kavşaklar, akıllı aydınlatmalar, akıllı sulama sistemleri ve akıllı atık yönetimi gibi uygulamalar kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Doğayı yormayan, çevreci bir yaşam hakim olacak. Sensörlerle donatılmış altyapı ve üst yapı sistemleri, arıza ve aksaklıkları anlık olarak bildirecek; hizmetlerin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesine olanak sağlayacak. Esenler Milli Teknoloji Hamlemiz doğrultusunda, yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacak. Ülkemizin ilk akıllı şehir ve mobilite uygulama test merkezini burada hayata geçireceğiz. Avrupa'da elektrikli ve otonom araçların en son uygulamalarının gerçek ortamında denenebileceği bir şehri burada inşa edeceğiz."Varank, burada kurulacak teknoloji geliştirme bölgesinin, İstanbul'un göbeğinde bilişim, yazılım ve akıllı şehircilik teknolojilerinin geliştirilip üretildiği bir ekonomik merkez olacağını ifade ederek, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri gibi altyapılarla öğrencilerin de teknolojide alanında kendilerini geliştirme ve katma değer üretme fırsatına sahip olacağını anlattı.Bu projeyle birlikte, teknoloji üretim kültürünü ve farkındalığını tüm şehre hakim kılmak istediklerini vurgulayan Varank, "Bu proje ülke genelinde bir rol model olarak takip edilecek ve büyük etki oluşturacak. Projeyi anlattığım uluslararası şirketlerin tamamı heyecanlarını dile getirdi." dedi."2019 ve 2020'de akıllı şehirler temalı çağrılar da olacak"Bakan Varank, bütün bu teknolojik uygulamaların, yurt içinde üretilmesi için bakanlığın üstün bir gayret gösterdiğine dikkati çekerek, TÜBİTAK'ın, şimdiye kadar akıllı şehirler alanında 103 milyon liralık bütçeye sahip 20 farklı projeyi desteklediğini, bu projelerin, sanal gerçeklik, coğrafi bilgi sistemleri, nesnelerin interneti, matematiksel model geliştirme, paralel programlama yazılımları, hareket algılama ve görüntü işleme teknolojileri gibi konuları kapsadığını kaydetti.2019 ve 2020'de akıllı şehirler temalı çağrıların da olacağı bilgisini veren Varank, "Bu kapsamda, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerjide dijitalleşme, elektrikli ve otonom araçlar ve atık yönetimi konularda destekler tasarlayıp girişimcilerimizin, teknoloji geliştiricilerimizin çağrısına sunacağız." dedi.Varank, TÜBİTAK'ın Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) ile de akıllı şehir kavramına hizmet eden teknolojik projeleri destekleyeceklerini aktararak, bu yolla, teknolojide milli çözümlerin başarıyla geliştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.Maddi desteklerin yanı sıra teknoloji ekosisteminin daha da güçlenmesi adına çalışmaları da tüm hızıyla devam ettirdiklerini belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"Fikri üreten, Ar-Ge'sini yapan, yüksek kaliteyle ürünü somutlaştıran ve son aşamada piyasaya sunan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ediyoruz. Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri bu işletmelere ev sahipliği yapan mekanlar. Başarının sırrı teknolojiyi geliştirip, bunu ürüne dönüştürmekte. Bakın Türkiye teknoloji tabanlı girişimlerde ciddi bir sıçrama potansiyelini barındırıyor. Microsoft tarafından satın alınan Citus Data bunun en güzel örneklerinden birisi. Bu ve benzeri örnekleri daha da çoğaltmanın peşindeyiz. Milli Teknoloji Hamlemizi tüm Türkiye'ye yaymak, teknoloji üretiminde bilinci artırmak ve gençlerimizin eşsiz potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesinin düzenleyici kuruluşlar içinde olduğu ülkemizin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in ilkini geçen sene gerçekleştirdik. Oldukça başarılı geçen bu festivalle çok önemli bir ivme yakaladık."Varank, geçen hafta Teknofest yarışma başvurularının açıklandığını, şimdiye kadar 6 bin 774 takımın Teknofest'e başvurduğunu, bir önceki seneye göre yüzde 60'lık bir artış olduğunu vurgulayarak, "Bazı alt dallarda başvurular hala devam ediyor. Bu bize şunu gösteriyor, gençlerimiz meraklı, ilgili ve teknolojinin öneminin farkında. Bu dinamizm ve heyecanla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel yok." şeklinde konuştu."Binali Yıldırım İstanbul için bir şans olacaktır"Bakan Varank, İstanbul'un önemine dikkati çekerek, "İstanbul, bizim muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma yolunda bayraktarlığımızı yapıyor. Türkiye'nin gelişmişliğinin nişanesi İstanbul'dur." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1994'te İstanbul'da blediye başkanı olduğunda, sadece İstanbul'un kalkınmasına değil, Türkiye'nin de kalkınmasına da öncülük ettiğini ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"O'nun İstanbul'da başlattığı hizmet mücadelesi, kalkınma hamlesi, tüm Türkiye'ye dalga dalga yayıldı. 1994'ten önce dünya İstanbul'a baktığında nasıl bir Türkiye görüyorsa, bugün baktığında tam tersini görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, medeniyetler başkenti, varlığımızın sembolü İstanbul'u büyük bir hizmet seferberliğiyle şanına yaraşır bir dünya şehri yaptı. Çok değil, 25 yıl önce çöp dağlarıyla, çamurla, çukurla, susuzlukla anılan bir şehir vardı. Ben Yedikule'de büyüdüm. Anacığımla beraber 5. kattaki evimize taşıdığım su bidonları asla aklımdan çıkmaz. Gece yarıları kalkıp belki bir saat su akar diye tuttuğumuz nöbetleri de asla unutmam. Ama hamdolsun bugün tüm bu sıkıntıları geride bırakan, sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı mega projelerine ev sahipliği yapan bir İstanbul var.İşte bugün burada akıllı şehir kavramının konuşulduğu, projeleriyle dünyaya örnek olacak bir İstanbul var. Böyle bir şehre de ancak bu şehirdeki mega projelerin mimarı, bu vizyonun emektarı bir isim belediye başkanı olarak yakışırdı. Sayın Binali Yıldırım'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu şehre, İstanbul'a kazandırdıklarını benim anlatmama gerek yok. Kendisinin de dediği gibi Binali Yıldırım'ı Binali Yıldırım yapan İstanbul'dur, burada yaptığı güzel hizmetlerdir.40 yıldır Cumhurbaşkanımızla olan yol arkadaşlığında, koltuk sevdalısı değil millet sevdalısı olarak nice sınavlarda nasıl dik duruş sergilediğinin ben de bizzat şahidiyim. Onun bu devlet adamlığı, hasbiliği, hizmet sevdası, iş bitiriciliği, vizyonu bu şehir için, İstanbul için bir şans olacaktır."Varank, vatandaşların bu şansın farkında olarak, 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a çok büyük bir destek vereceklerine yürekten inandığını belirterek, İstanbul'daki hizmet döneminin, kesintiye uğramadan, yeni akıllı teknolojilerle katlanarak devam edeceğini söyledi.Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bu güzel kongrede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, 3 gün boyunca teknoloji alanında yeni iş birliklerinin kurulmasını temenni etti.Konuşmaların ardından Bakan Varank'a içinde 50 TL yüklü İstanbulkart hediye edildi ve kurdele kesimiyle kongrenin açılışı gerçekleştirildi. Varank, Binali Yıldırım ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.