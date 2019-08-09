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Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü: Yerli diller yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler tarafından 9 Ağustos olarak belirlenen 'Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü'nün bu yılki teması yok olma tehlikesi yaşayan 'yerel diller'

09.08.2019 12:44 Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü: Yerli diller yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 9 Ağustos olarak belirlenen 'Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü' her sene ayrı bir tema ile kutlanıyor. Dünyada 90 ülkede yaşayan yaklaşık 370 milyon yerli var. Bu insanların sayıları dünya nüfusunun yüzde 5'inden daha azına karşılık gelse de konu fakirlik olduğunda yüzde 15'lik dilime tekabül ediyor. Yerli haklara ait yaklaşık 7 bin dil mevcut ve bu insanlar 5 bin farklı kültürü temsil ediyor.

Bu halkların her biri farklı bir kültüre sahip olsa dahi hepsinin problemi ortak; benliklerinin, tarihlerinin, ve sosyo-politik yapılarının ve dillerinin koruması.
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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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