"Uluslararası eğitim pazarında Türkiye'nin payı arttı"

TÜRKİYE'den yurt dışına eğitim için giden öğrenci sayısında artış yaşanırken uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA, Türkiye sonuçlarını 3 puan yükselterek yüz güldürdü.

Kanada Okulları Türkiye Direktörü Ayşen Karşıt, dünyanın uzak coğrafyalarından Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin sayısında son yıllarda önemli bir artış yaşandığını, Türkiye'den yurt dışına öğrenci göndermenin aksine onları ülkeye çekebilmek için tüm eğitimcilerin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Karşıt, "Eğer eğitimde markalaşmayı yakalayabilirsek dünyadaki uluslararası eğitim pazarından ülkemize daha fazla pay kazandırabiliriz" dedi.

"LİSE ÇAĞINA KADAR İNEN BEYİN GÖÇÜNÜ DURDURMAK ZORUNDAYIZ"

Eğitimde dünya markası olmak adına emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Ayşen Karşıt, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığımız dünya standartlarını yakalamak için büyük bir çaba içerisinde. Biz de eğitimciler olarak ülkemize katkıda bulunmak için birçok adım attık, atmaya da devam ediyoruz. Lise çağına kadar inen beyin göçünü durdurmak zorundayız. Öğrencilerimizin yurt dışına gidiyor olması ülkemiz için çok büyük bir kayıp. Son olarak PISA 2018 sonuçlarında basamak atlayarak yüz güldüren Türkiye'de, eğitimde yapılan atılımlarla, yanlış algıdan dolayı oluşan beyin göçünün önüne geçileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Karşıt, PISA sonuçlarına da değinerek, "Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda projelerini tamamlamayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir mülakatında 2020 yılının kendileri için hasat yılı olacağını ve temel varış noktalarının ise Cumhuriyetin 100'üncü senesi dolayısıyla 2023 yılı olduğunu işaret etti. Son olarak Türkiye, PISA 2018 (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçlarında atak yaparak 3 alanda puanını yükseltmişti" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİ İTHAL ETMEK İSTİYORLAR"

Türkiye'den yurt dışına öğrenci göndermenin tam aksine tüm dünya ülkelerinden öğrencileri ülkeye çekebilmek tüm eğitimcilerin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Ayşen Karşıt, "Yabancı öğrenci sayımızı artırarak ülke ekonomisine büyük bir girdi kazandırmamız gerekli. Eğer eğitimde markalaşmayı yakalayabilirsek dünyadaki uluslararası eğitim pazarından ülkemize daha fazla pay kazandırabiliriz. Bizim de hedefimizde dünyanın dört bir yanından ülkemize yabancı öğrenci ithal etmek var. Onlar ileride ülkemizin fahri tanıtım elçileri olacaklar. Burada eğitim alıp ülkelerine döndüklerinde Türk iş insanları ile iş bağlantıları kuracaklar. Orta ve uzun vadede ülke ekonomisine bir katkıda bulunmak adına yabancı öğrenci sayımızı artırmak için gayret içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ROTA İNGİLTERE, RUSYA VE GÜNEY KORE"

Türkiye'nin eğitimde yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olması yönünde çabalarına değinen Karşıt, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye eğitim konusunda cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlerken eğitim kalitesinin de artmasıyla birlikte uluslararası alanda her geçen gün daha da bilinir hale geliyoruz. Yaklaşık olarak bin öğrencimiz var ve bunların yüzde 20'sini uluslararası öğrenciler oluşturuyor. 27 ülkeden İngiltere, Amerika, Kanada, Fransa başta olmak üzere Güney Kore, Rusya, Çin ve Japonya'dan öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Türkiye'nin her milletten ve her kültürden insana kucak açabiliyor olması da yabancıların Türkiye'yi tercihinde önemli bir nokta. Bu anlamda biz de kendimize bazı hedefler belirledik. İngiltere, Rusya ve Güney Kore'den ülkemize ilkokul ve lise düzeyinde öğrenci çekmek istiyoruz. Tüm bunların yanında okul olarak tüm dünyada tanınmış akredite eğitim programımız sayesinde global düzeyde uygun zeminler oluşturulması da tercih edilme sebeplerimizden biri. Bizleri tercih etmelerinin bir başka sebebi de farklı kültürleri barındırmamızın yanı sıra, ikinci dil olarak Türkçe dersi vermemiz. 'Kim Türkçe öğrenmek ister ki?' diye düşünmeyin. Türkçe hem güçlü altyapısı olan hem de birçok ülkede artık karşılaştığınız bir dil. Öğrenciler için hem öğrenmesi ve hem de öğretmesi zevkli ve dışarıda hemen kullanabilecekleri bir dil."

ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ HEDEFLENİYOR

Önümüzdeki yıl toplam öğrenci sayısını bin 200'e çıkarmayı planladıklarını kaydeden Karşit, "Kanada'nın uluslararası programlarını Türkiye'ye getirdik. Bunların Türkiye'deki MEB kazanımları ile örtüştürülmesi 3 yılımızı aldı. Bu konuda birçok uzmana danıştık ve eğitim programcıları ile çalıştık. Bu emeklerin hepsi öğrencilerimizi daha iyi şekilde yetiştirmek içindir" açıklamasında bulundu.

