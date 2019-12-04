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Uluslararası empati sergisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 15 ülkeden 23 sanatçının resimlerinin yer aldığı "empati" konulu sergi Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı.

04.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:53Uluslararası empati sergisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 15 ülkeden 23 sanatçının resimlerinin yer aldığı "empati" konulu sergi Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Reyhani Akan'ın organize ettiği empati resim sergisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle ziyarete açıldı. Uluslararası sanatçıları bir araya getiren sergideki eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağışlanırken, Reyhani Akan, "'Bugün burada empati başlığı altında uluslararası resim sergisinde bulunmaktayız. 15 ülkeden 23 sanatçının eseri var. Çin'den Arjantin'e, Avusturalya'dan Ukrayna'ya, İngiltere'den Pakistan'a kadar 23 sanatçının eserini toparladık. Bu eserler Büyükşehir Belediyesi Müzesi'ne bağışlanmıştır. ve ilk defa Türkiye'de müze başlığı altında modern sanat eserlerinin bir koleksiyonunu görmektesiniz. Bu serginin farklı ülkelerde ve farklı şehirlerde devamını bekliyoruz" dedi.

Dünya Engelliler Günü'nde 'empati' serginin açılmasının da önemli olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de, "En büyük sıkıntımız empati yapamamaktır. Konu başlığımız empati olan bu sergimizin de böyle bir günde açılması güzel bir tevafuk oldu. Sanatçımızın gözüyle empatiyi görerek ve her alanda empati yapmamızı dileyerek sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Güncel

Kaynak: İHA

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